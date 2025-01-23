ChatGPT çöktü mü? 23 Ocak 2025 Perşembe günü kullanıcılar 502 hatası alıyor

23 Ocak 2025 15:41 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 15:54

Dünyanın en popüler yapay zeka araçlarından olan ChatGPT'de bugün (23 Ocak 2025 Perşembe) bağlantı problemleri yaşıyor. Platforma erişim sağlamak isteyen kullanıcılar "Hata 502" yazısı ile karşılaşıyor. Kullanıcılar tarafından ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor, kapatıldı mı soruları gündeme geldi.

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OpenAI​ tarafından geliştirilen yapay zeka sistemi ChatGPT'de bugün öğle saatlerinden itibaren bağlantı problemleri yaşanıyor.

Platforma giriş yapmak isteyen kullanıcılar​ "Bad Gateway" hatası ile karşı karşıya kaldı.

Gün içerisinde birçok işlemini ChatGPT​ aracılığıyla gerçekleştiren vatandaşlar platformun ne zaman açılacağını merak ediyor.

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ, 23 OCAK 2025?

ChatGPT'nin sunucularına 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 15.00'dan itibaren erişim sağlanamıyor.

Henüz OpenAI tarafından konuyla ilgili net bir açıklama yapılmadı. Problemin teknik bir hatadan dolayı kaynaklandığı ve kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

Platformların hata durumlarını takip eden Downdetector platformu tarafından açıklanan 24 saatlik rapor ise şöyle:

CHATGPT KAPATILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

ChatGPT'nin kapatıldığına dair Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun resmi internet sitesinde herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Yapay zekanın sunucularında yaşanan bir problemden dolayı bağlantı sorunlarının yaşandığı tahmin ediliyor.

OpenAI yetkilileri tarafından bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.