ChatGPT çöktü mü? Son dakika 20 Nisan 2026 çöktü sorunu ile son durum

ChatGPT’de son saatlerde ciddi erişim sorunları yaşanmaya başladı. Kullanıcılar platforma girmekte zorlandıklarını sosyal medya üzerinden sıkça paylaşmaya başladı.

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

20 Nisan 2026 itibarıyla kesinti verileri ve gelen kullanıcı bildirimleri gözden geçirildiğinde, ChatGPT’nin tam anlamıyla çöktüğüne dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Yine de özellikle son saatlerde erişimle ilgili raporların sayısında gözle görülür bir artış yaşandığı dikkatlerden kaçmıyor. Birçok kişi bu sorunu fark eder etmez hemen sosyal medya ve forumlara yöneldi, platformun neden açılmadığını merak ederek sorgulamalara başladı. Downdetector verilerine göre şikayet oranları şöyledir:

82% ChatGPT

7% Giriş

5% Codex

Kullanıcıların büyük bölümü dünya genelinde benzer sıkıntılar yaşadıklarını belirtiyor. Milyonlarca aktif kullanıcının aynı anda sisteme yüklenmesi gibi durumlar zaman zaman geçici bağlantı yavaşlamalarına neden olabiliyor. Şikayetlerde en öne çıkan başlıklar arasında ChatGPT’nin ana servisi, hesap girişi ve Codex özelliği yer alıyor, bu da sorunun yaygınlığını gösteriyor.

CHATGPT'YE NE OLDU, ÇÖKTÜ MÜ 2026 SON DAKİKA!

Milyonlarca kişinin günlük rutininde yer alan ChatGPT’de erişimle ilgili raporlar artarken, Downdetector verileri son 24 saat içinde bildirimlerin uzun süre stabil kaldığını, ancak günün belirli bir saatinden itibaren hızla yükseldiğini ortaya koyuyor. Sosyal medya platformlarında kullanıcılar “ChatGPT neden çalışmıyor” diye sorarak yaşadıkları deneyimleri paylaşıyor ve sorunun geniş bir coğrafyayı kapsadığını düşünüyor. Bu tür kesintiler genellikle sunucu trafiğinin yoğunlaşması, arka planda yapılan güncellemeler ya da rutin bakım süreçlerinden kaynaklanabiliyor.

Bildirimlerin dağılımına bakıldığında yüzde 82’si doğrudan ChatGPT erişimiyle, yüzde 7’si giriş adımlarıyla ve yüzde 5’i Codex ile ilgili. Resmi bir çökme bildirisi olmamasına karşın, son saatlerdeki şikayet patlaması birçok kullanıcının aynı anda sorun yaşadığını kanıtlıyor. OpenAI cephesinden henüz net bir zaman çizelgesi paylaşılmadı.