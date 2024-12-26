ChatGPT çöktü mü? Yapay zekâ OPENAI ChatGPT’nin ne zaman açılacağı araştırma konusu oldu

26 Aralık 2024 22:44 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 22:47

Her gün milyonlarca kullanıcının ziyaret ettiği OPENAI ChatGPT bir süredir açılmıyor. Sohbet etme işlevinde olan yapay zekâ robotu ChatGPT’nin çöküp çökmediği merak ediliyor.

Eski OpenAI çalışanı evinde ölü bulundu: ChatGPT ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulunmuştu

Eski OpenAI çalışanı evinde ölü bulundu: ChatGPT ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulunmuştu

Yapay zekanın en popüler araçlarından biri olan ChatGPT’nin bir süredir açılmaması kullanıcılarını harekete geçirdi.

Milyonlarca kullanıcı ChatGPT çöktü mü sorusunun cevabını araıyor.

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

Kasım 2022'de piyasaya sürülen ve bir anda insanların hayatında yer eden ChatGPT 26 Aralık akşam saatlerinden itibaren erişime kapandı.

ChatGPT’nin neden açılmadığına ilişkin ise resmi bir açıklama gelmedi.

CHATGPT NEDEN AÇILMIYOR?

Hâlihazırda ChatGPT’nin mobil uygulaması ve web sitesinde erişim sorunu yaşanıyor.

Kullanıcılar bir süredir hizmete erişemiyor veya sohbet robotundan faydalanamıyor.

Uygulamaya giremeye çalışanlar "Request is not allowed" yazısıyla karşılaşıyor.