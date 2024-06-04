ChatGPT dünya genelinde çöktü, OpenAI erişim sorunlarının ne zaman düzeleceği konusunda çalıştığını açıkladı

04 Haziran 2024 18:35 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 17:15

OpenAI tarafından geliştirilen ve dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan ChatGPT, bugün erişim sorunlarıyla gündeme geldi.

Kullanıcılar, saat 09:30'dan beri hizmete erişimde güçlük yaşandığını belirtiyor.

ChatGPT, Türkiye'de de oldukça popüler bir sohbet botu olarak biliniyor ve kullanıcıların her türlü sorusuna yanıt verebiliyor.

Downdetector gibi hizmet durumunu izleyen sitelerde de sorunlar doğrulandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İspanya gibi ülkelerden yoğun şikayetler geliyor.

OpenAI, ChatGPT'nin ne zaman normale döneceği konusunda çalışmalarını sürdürüyor ve sorunun çözümü için yoğun çaba harcıyor.