ChatGPT'nin masaüstü uygulaması duyuruldu, ne zaman çıkacağı henüz belirsiz

13 May 2024 20:58 - Güncelleme : 13 May 2024 21:19

OpenAI, bugün yapılan etkinliklerinde, uzun süredir beklenen duyurularını yaparak önemli yeniliklerle gündeme geldi.

Şirketin en yeni dil modeli GPT-4o'nun duyurulmasının yanı sıra, ChatGPT'nin masaüstü uygulamasının yayınlanacağı açıklandı.

Şirketin CTO'su Mira Murati, etkinlik sırasında ChatGPT'nin masaüstü uygulamasının geleceğini doğruladı.

Şu an için bu masaüstü uygulaması sadece Mac kullanıcıları için sunulacak.

Windows kullanıcıları ise bu konuda biraz daha beklemek zorunda kalacak gibi görünüyor.

OpenAI, Windows için bir ChatGPT uygulamasının da ilerleyen dönemlerde geleceğini ancak net bir çıkış tarihi belirtmediğini açıkladı.