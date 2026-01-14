Chelsea Arsenal maçı nereden izlenir, hangi kanalda? İngiltere Lig Kupası'nda yarı final heyecanı

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. 1. maçlar kapsamında 13 Ocak 2026 tarihinde oynanan eşleşmede Manchester City ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Manchester City karşılaşmadan 2-0 galibiyet ile ayrılarak büyük bir avantaj elde etti. Yarı finalin ikinci eşleşmesi olan Chelsea - Arsenal maçı ise bugün (14 Ocak 2026) oynanacak. Karşılaşmada kazanan takım final yolunda büyük bir avantaj elde edecek. Mücadeleye saatler kala taraftarlar tarafından ise Chelsea - Arsenal maçı nereden izlenir, hangi kanalda olduğu araştırılmaya başlandı. Chelsea - Arsenal maç kadrosu, muhtemel 11'leri belli oldu.

CHELSEA - ARSENAL MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Stamford Bridge'de oynanacak olan Chelsea - Arsenal maçı açıklanan bilgilere göre Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Chelsea bu sezon İngiltere Lig Kupası'na son 3. haftadan katılım sağladı. İlk olarak Lincoln'ü 2-1 mağlup eden Chelsea, son 16 mücadelelerinde ise Wolves'ı 4-3 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ise Cardiff ile karşılaşan Chelsea karşılaşmadan 3-1 galibiyet ile ayrılarak yarı final biletinin sahibi oldu.

Arsenal ise 3. hafta maçları kapsamında ilk olarak Port Vale'yi 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda ise Brighton ile karşı karşıya gelen Arsenal mücadeleden 2-0 galibiyet ile ayrılarak çeyrek final biletinin sahibi oldu. Arsenal çeyrek finalde ise Crystal Palace ile eşleşti. Normal sürede 1-1 beraberlik ile sonuçlanan karşılaşmayı penaltılarda 8-7 ile Arsenal kazandı.

CHELSEA - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçları kapsamında oynanacak olan Chelsea - Arsenal maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 23.00'da başlayacak. Chelsea ile Arsenal tarihleri boyunca 209 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 84'ünde Arsenal, 64'ünde ise Chelsea galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 61 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. Chelsea bu maçlarda 273 kere fileleri havalandırırken, Arsenal ise 304 gol attı.

CHELSEA - ARSENAL MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Chelsea'de karşılaşma öncesinde Levi Colwill ve Romeo Lavia'nın sakatlığı bulunuyor. Mykhaylo Mudryk ve Moises Caicedo ise cezalı olduğu için mücadelede forma giymeyecek.

Arsenal tarafında ise Riccardo Calafiori, Christhian Mosquera ve Max Dowman'ın sakatlığı bulunuyor. Piero Hincapie'nin durumuna ise maç saatinde teknik ekip karar verecek.

Chelsea - Arsenal maçının muhtemel 11'leri ise şöyle:

Chelsea: Kepa; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli

Arsenal: Jorgensen; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Fernandez; Estevao, Palmer, Neto; Delap