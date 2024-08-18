Chelsea Manchester City maçının 11'leri belli oldu

18 Ağustos 2024 18:14 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 18:24

Premier Lig'de yeni sezonun açılış haftasında son şampiyon Manchester City ile Chelsea 138. kez karşı karşıya gelecek.

Saat 18.30'da başlayacak olan karşılaşmanın 11'leri takımlar tarafından açıklandı.

Taraftarlar tarafından Manchester City ve Chelsea'in 11'leri merak ediliyor.

CHELSEA-MANCHESTER CİTY 11'LER

Chelsea: Sanchez, Gusto, Fofana, Colwill, Cucurella, Lavia, Caicedo, Enzo, Palmer, Jackson, Nkunku

Manchester City: Ederson, Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol, Kovacic, De Bruyne (C), Bernardo, Doku, Savinho, Haaland

CHELSE VE MANCHESTER CİTY ARASINDAKİ BERABERLİK BOZULABİLİR

Toplam 138 kez karşı karşıya gelen iki takım da birbirini 54'er kez mağlup ederken 30 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Bugün iki takım da bu eşitliği bozmak için sahaya çıkıyor.