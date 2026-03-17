Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Chelsea PSG hangi kanalda? Canlı yayın ile ekranlara gelecek

Chelsea PSG maçı hangi kanalda açıklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Chelsea ile Paris Saint-Germain bu akşam karşı karşıya geliyor. İlk maçta alınan farklı skorun ardından İngiliz temsilcisi tur için sahaya çıkarken, Fransız ekibi avantajını korumaya çalışacak. Stamford Bridge’de oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini ve detaylarını merak ediyor. Chelsea - Paris Saint-Germain FC nerede izlenir? İşte Chelsea PSG maçı yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 22:21
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 22:23

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş heyecanı bu akşam Londra’da yaşanacak. Chelsea ile PSG arasındaki kritik mücadele, ilk maçın sonucu nedeniyle farklı senaryoları beraberinde getiriyor.

CHELSEA PSG İLK MAÇ KAÇ KAÇ?

11 Mart 2026 tarihinde Parc des Princes’te oynanan ilk karşılaşmada Paris Saint-Germain, Chelsea karşısında 5-2’lik net bir galibiyet aldı. Fransız temsilcisinin gollerini Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Vitinha ve Khvicha Kvaratskhelia (2) kaydederken, Chelsea’nin sayıları Malo Gusto ve Enzo Fernández’den geldi.

Bu skorla birlikte toplamda 5-2’lik avantajı eline alan PSG, rövanş öncesinde önemli bir üstünlük sağladı. Chelsea’nin turu geçebilmesi için sahasında en az 3 farklı galibiyet alarak maçı uzatmalara taşıması gerekiyor.

CHELSEA PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea ile PSG arasındaki rövanş mücadelesi, Tabii üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen kullanıcıların platforma üye olması gerekiyor ve yayınlar internet tabanlı olarak sunuluyor.

Ayrıca farklı ülkelerde bazı yabancı kanallar da mücadeleyi ekranlara getirecek. ABD’de ViX, Bahreyn’de TOD, Danimarka’da TV3 Sport, Brezilya’da HBO Max, Hırvatistan’da Arena Sport 2 HR ve Meksika’da ESPN 2 Norte üzerinden maç yayını yapılacak.

Chelsea PSG maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ABD: ViX

Bahreyn: TOD

Danimarka: TV3 Sport

Brezilya: HBO Max

Hırvatistan: Arena Sport 2 HR

Meksika: ESPN 2 Norte

CHELSEA - PSG MAÇ KADROSU

Chelsea PSG maçı muhtemel 11’leri şöyle:

Chelsea: Sanchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, Santos, Caicedo, Palmer, Fernandez, Neto, Pedro.

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Doue, Dembele, Kvaratskhelia

CHELSEA - PSG NEREDE İZLENİR?

Karşılaşmayı izlemek isteyenler, Tabii platformunun resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden üyelik oluşturarak canlı yayına erişebiliyor. Platform, akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve Smart TV’ler üzerinden kullanılabiliyor.

Uydu ya da kablo yayını bulunmayan Tabii, internet bağlantısı üzerinden hizmet veriyor. Kullanıcılar uygulamayı indirip giriş yaptıktan sonra sekmesi üzerinden canlı maç yayınına ulaşabiliyor.

ETİKETLER
#Spor
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.