Chelsea PSG hangi kanalda? Canlı yayın ile ekranlara gelecek

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş heyecanı bu akşam Londra’da yaşanacak. Chelsea ile PSG arasındaki kritik mücadele, ilk maçın sonucu nedeniyle farklı senaryoları beraberinde getiriyor.

CHELSEA PSG İLK MAÇ KAÇ KAÇ?

11 Mart 2026 tarihinde Parc des Princes’te oynanan ilk karşılaşmada Paris Saint-Germain, Chelsea karşısında 5-2’lik net bir galibiyet aldı. Fransız temsilcisinin gollerini Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Vitinha ve Khvicha Kvaratskhelia (2) kaydederken, Chelsea’nin sayıları Malo Gusto ve Enzo Fernández’den geldi.

Bu skorla birlikte toplamda 5-2’lik avantajı eline alan PSG, rövanş öncesinde önemli bir üstünlük sağladı. Chelsea’nin turu geçebilmesi için sahasında en az 3 farklı galibiyet alarak maçı uzatmalara taşıması gerekiyor.

CHELSEA PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea ile PSG arasındaki rövanş mücadelesi, Tabii üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen kullanıcıların platforma üye olması gerekiyor ve yayınlar internet tabanlı olarak sunuluyor.

Ayrıca farklı ülkelerde bazı yabancı kanallar da mücadeleyi ekranlara getirecek.

Chelsea PSG maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ABD: ViX

Bahreyn: TOD

Danimarka: TV3 Sport

Brezilya: HBO Max

Hırvatistan: Arena Sport 2 HR

Meksika: ESPN 2 Norte

CHELSEA - PSG MAÇ KADROSU

Chelsea PSG maçı muhtemel 11’leri şöyle:

Chelsea: Sanchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, Santos, Caicedo, Palmer, Fernandez, Neto, Pedro.

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Doue, Dembele, Kvaratskhelia

CHELSEA - PSG NEREDE İZLENİR?

Karşılaşmayı izlemek isteyenler, Tabii platformunun resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden üyelik oluşturarak canlı yayına erişebiliyor. Platform, akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve Smart TV’ler üzerinden kullanılabiliyor.

Uydu ya da kablo yayını bulunmayan Tabii, internet bağlantısı üzerinden hizmet veriyor. Kullanıcılar uygulamayı indirip giriş yaptıktan sonra spor sekmesi üzerinden canlı maç yayınına ulaşabiliyor.