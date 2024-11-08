Chicago Bulls’ta forma giyen Onuralp Bitim Fenerbahçe’de

08 Kasım 2024 14:45 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 14:49

Milli basketbolun önemli isimlerinden Onuralp Bitim’in Fenerbahçe Beko ile anlaştığı ancak sezonu Bayern Münih’te geçireceği belirtildi.

Fenerbahçe Beko’dan yapılan açıklamada, Chicago Bulls forması giyen Onuralp Bitim'le 2027-2028 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Onuralp Bitim, NBA’de Chicago Bulls için forma giydi ve 23 maça çıkmıştı.

FENERBAHÇE ONURALP BİTİMİ AÇIKLADI MI?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, ülke basketbolunun en önemli yeteneklerinden biri olarak kabul edilen ve son olarak NBA takımlarından Chicago Bulls forması giyen Onuralp Bitim ile 2027-28 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı. Oyuncumuz, anlaşma kapsamında 2024-25 sezonunu THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Almanya temsilcisi Bayern Münih’te geçirecek."

ONURALP BİTİM KİMDİR?

31 Mart 1999 tarihinde Kadıköy’de dünyaya gelen Onuralp Bitim, basketbol kariyerine Anadolu Efes’in pilot takımı Pertevniyal’de başladı. 2015 yılında eğitim için Amerika'ya giden Bitim, burada bir yıl geçirdikten sonra 2016'da Anadolu Efes’in A takımına katılma şansı buldu. İlk kez 2017-2018 sezonunda Efes’in A takımında yer alarak profesyonel basketbola adım atan Onuralp, 2019 yılına kadar İstanbul ekibinin formasını giydi.

2019-2021 yılları arasında Pınar Karşıyaka’nın başarısı için ter döken Onuralp Bitim, en büyük çıkışını ise Bursaspor’da yakaladı. 2021 yazında Bursa’ya transfer olan oyuncu, burada geçirdiği iki sezonda EuroCup ve Basketbol Süper Ligi'nde dikkat çeken bir performans sergiledi. Özellikle EuroCup’ta gösterdiği üstün performansla 2021-2022 sezonunda 12.9 sayı, 4.3 ribaund, 2.2 asist; 2022-2023 sezonunda ise 18.1 sayı, 3.8 ribaund, 3.2 asist ortalamalarıyla büyük övgü topladı. 2021-2022 sezonunda EuroCup finaline yükselen Bursaspor’un önemli oyuncularından biri olan Onuralp, 2022-2023 sezonunda ise turnuvanın en iyi ikinci beşine seçildi.

Bursaspor’daki performansı, Onuralp Bitim’i NBA'e taşıdı. 2023 yazında Chicago Bulls ile sözleşme imzalayan Bitim, 2023-24 sezonunda hem NBA hem de Gelişim Ligi (NBA G-League) takımlarında boy gösterdi. NBA’de 23 maçta ortalama 3.5 sayı ve 1.4 ribaund istatistikleriyle dikkat çekerken, Gelişim Ligi’nde Windy City Bulls formasıyla çıktığı 22 maçta ise 14.2 sayı, 3.6 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları yakaladı.

Onuralp Bitim, sadece kulüp basketbolunda değil, milli takımlarda da büyük başarılar elde etti. 2015 Avrupa U16 Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan, 2016 Dünya U17 Şampiyonası’nda ise gümüş madalya elde eden Onuralp, 2015 U16 Şampiyonası’nda 22.4 sayı, 5.9 ribaund ve 1.6 asistle turnuvanın en iyi beşine seçilmişti.

Kariyerinin her döneminde gösterdiği istikrarlı yükselişle adından söz ettiren Onuralp Bitim, şu an A Milli Takımımızda da önemli bir rol oynamaya devam ediyor ve Türkiye basketbolunun geleceği için umut verici bir oyuncu olarak dikkatleri üzerine çekiyor.