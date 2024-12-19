Chinese Rose Restaurant nerede? Domuz eti skandalıyla gündeme geldi

19 Aralık 2024 10:03 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 10:20

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıdada hile yapan firmalar açıklanmaya devam ediyor. Yeni açıklanan listeye göre iki firmanın daha vatandaşlara domuz eti yedirdiği tespit edildi. Bu firmalardan biri olan Chinese Rose Restaurant'ın nerede olduğu ve sahibi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Firmanın dana kaburga ürünlerinde domuz eti tespit edildiği açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından 2 Ekim 2024 tarihinden itibaren gıda ürünlerinde hile tespit edilen firmaların listesi düzenli olarak yayınlanıyor.

Köfteci Yusuf'ta yaşanan skandalın ardından şimdi ise iki firmada daha domuz eti tespit edildi.

Bakanlık tarafından açıklanan bilgilere göre Chinese Rose Restaurant adlı firmanın bir ürününde domuz eti bulundu.

Vatandaşlar tarafından Chinese Rose Restaurant nerede olduğu ve hangi ürünlerinde domuz eti tespit edildiği merak ediliyor.

CHİNESE ROSE RESTAURANT NEREDE?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre domuz eti tespit edilen Chinese Rose Restaurant, Muğla​'nın Fethiye​ ilçesinde bulunan Hisarönü Mahallesine bağlı Cumhuriyet Caddesi'nde bulunuyor.

CHİNESE ROSE RESTAURANT HANGİ ÜRÜNÜNDE DOMUZ ETİ VAR?

Bakanlık tarafından paylaşılan 18 Aralık 2024 tarihli listeye göre firmanın "dana kaburga" diye vatandaşlara domuz eti verdiği tespit edildi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN GIDA LİSTESİNE NASIL BAKILIR?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "güvenilirgida.tarımorman.gov.tr" adresinden ürünlerinde hile yapan firmalar düzenli olarak paylaşılıyor.

Vatandaşlar siteye erişim sağlayarak herhangi bir giriş işlemi yapmadan ürünlerinde hile yapan firmaların listesini görebiliyor.

Sıkça Sorulan Sorular Chinese Rose Restuarant sahibi kim? Chinese Rose Restuarant firmasının sahibinin Zafer Söğüt olduğu biliniyor.