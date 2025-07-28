Chobani kelime anlamı nedir? Fenerbahçe stadının yeni ismi oldu

Chobani, ABD merkezli bir gıda şirketi olarak süzme yoğurt üretiminde lider konumda bulunuyor. Fenerbahçe ile yapılan sponsorluk anlaşması ile markanın Türkiye’deki anlamı gündem oldu.

CHOBANI NE DEMEK?

Chobani kelimesi, Türkçe’de “çoban” anlamına gelen kelimeden türetilmiştir ve İngilizce telaffuza uygun bir şekilde marka ismi olarak uyarlanmıştır. Türk kültüründe “çoban” kelimesi, doğaya yakınlık, saflık, sadelik ve geleneksel yaşam tarzını çağrıştıran bir anlam taşımaktadır.

Chobani’nin doğal ve katkısız ürünleriyle sağlıklı yaşam tarzını benimseyen tüketicilere hitap etme amacıyla bu isim tercih edilmişti. Marka, bu değerleri ürünlerinde ve pazarlama faaliyetlerinde ön planda tutarak küresel bir strateji izlemiş ve başarılı olmuştur.

CHOBANI FENERBAHÇE ANLAŞMASI GELİRİ NE KADAR?

Fenerbahçe Spor Kulübü ile Chobani arasında yapılan sponsorluk anlaşması, kulübe 10 yılda minimum 120 milyon Euro gelir sağlayacak. Stadyum isim sponsorluğu, her sezon için 10 milyon Euro olmak üzere 5+5 yıllık bir anlaşma ile toplam 100 milyon Euro getirecek.

Forma göğüs sponsorluğu ise 2+3 yıllık bir süre için anlaşmaya bağlanmış olup, 2025-2026 sezonu için 4 milyon Euro ödenecek. Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi katılımına bağlı olarak bu miktarın artmasıyla, forma sponsorluğundan toplam minimum 20 milyon Euro gelir elde edilmesi bekleniyor.

CHOBANI FENERBAHÇE SPONSORLUK ANLAŞMASI KAÇ YIL?

Chobani ile Fenerbahçe arasındaki sponsorluk anlaşması, stadyum isim sponsorluğu için 5+5 yıl, yani toplam 10 yıl sürecek. Bu anlaşma kapsamında Ülker Stadyumu, “Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi” adını taşıyacak. Forma göğüs sponsorluğu ise 2+3 yıl, yani toplam 5 yıl süreyle geçerli olacak.

CHOBANI KİMİN?

Chobani, 2005 yılında Erzincanlı iş insanı Hamdi Ulukaya tarafından ABD’de kurulmuştur. Hamdi Ulukaya, kapanmak üzere olan bir süt fabrikasını satın alarak Chobani’yi hayata geçirmiş ve markayı kısa sürede ABD’nin en çok satan süzme yoğurt markası haline getirmiştir.