Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
33°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Chobani kelime anlamı nedir? Fenerbahçe stadının yeni ismi oldu

Chobani kelime anlamı, Fenerbahçe ile Chobani arasındaki sponsorluk anlaşması sonrası gündem oldu. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Chobani ile imzaladığı dev sponsorluk anlaşması ile 2025-2026 sezonundan itibaren Ülker Stadyumu’nun adı “Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi” olacak. Anlaşma, stadyum isim sponsorluğu ve Avrupa maçlarındaki forma göğüs sponsorluğunu kapsıyor ve kulübe 10 yılda minimum 120 milyon Euro gelir getirecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Chobani kelime anlamı nedir? Fenerbahçe stadının yeni ismi oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 21:30
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 21:30

Chobani, merkezli bir gıda şirketi olarak süzme yoğurt üretiminde lider konumda bulunuyor. ile yapılan anlaşması ile markanın ’deki anlamı gündem oldu.

CHOBANI NE DEMEK?

Chobani kelimesi, Türkçe’de “çoban” anlamına gelen kelimeden türetilmiştir ve İngilizce telaffuza uygun bir şekilde marka ismi olarak uyarlanmıştır. Türk kültüründe “çoban” kelimesi, doğaya yakınlık, saflık, sadelik ve geleneksel yaşam tarzını çağrıştıran bir anlam taşımaktadır.

Chobani kelime anlamı nedir? Fenerbahçe stadının yeni ismi oldu

Chobani’nin doğal ve katkısız ürünleriyle sağlıklı yaşam tarzını benimseyen tüketicilere hitap etme amacıyla bu isim tercih edilmişti. Marka, bu değerleri ürünlerinde ve pazarlama faaliyetlerinde ön planda tutarak küresel bir strateji izlemiş ve başarılı olmuştur.

CHOBANI FENERBAHÇE ANLAŞMASI GELİRİ NE KADAR?

Fenerbahçe Spor Kulübü ile Chobani arasında yapılan sponsorluk anlaşması, kulübe 10 yılda minimum 120 milyon Euro gelir sağlayacak. Stadyum isim sponsorluğu, her sezon için 10 milyon Euro olmak üzere 5+5 yıllık bir anlaşma ile toplam 100 milyon Euro getirecek.

Chobani kelime anlamı nedir? Fenerbahçe stadının yeni ismi oldu

Forma göğüs sponsorluğu ise 2+3 yıllık bir süre için anlaşmaya bağlanmış olup, 2025-2026 sezonu için 4 milyon Euro ödenecek. Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi katılımına bağlı olarak bu miktarın artmasıyla, forma sponsorluğundan toplam minimum 20 milyon Euro gelir elde edilmesi bekleniyor.

CHOBANI FENERBAHÇE SPONSORLUK ANLAŞMASI KAÇ YIL?

Chobani ile Fenerbahçe arasındaki sponsorluk anlaşması, stadyum isim sponsorluğu için 5+5 yıl, yani toplam 10 yıl sürecek. Bu anlaşma kapsamında Ülker Stadyumu, “Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi” adını taşıyacak. Forma göğüs sponsorluğu ise 2+3 yıl, yani toplam 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Chobani kelime anlamı nedir? Fenerbahçe stadının yeni ismi oldu

CHOBANI KİMİN?

Chobani, 2005 yılında Erzincanlı iş insanı Hamdi Ulukaya tarafından ABD’de kurulmuştur. Hamdi Ulukaya, kapanmak üzere olan bir süt fabrikasını satın alarak Chobani’yi hayata geçirmiş ve markayı kısa sürede ABD’nin en çok satan süzme yoğurt markası haline getirmiştir.

ETİKETLER
#türkiye
#sponsorluk
#Abd
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe Haberleri
#Chobani
#Chobani
#Süzme Yoğurt
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.