Chobani yoğurt Türkiye'de satılıyor mu?

Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile ABD merkezli gıda şirketi Chobani arasındaki stadyum isim hakkı ve Avrupa maçlarında forma sponsorluğunu kapsayan anlaşma imzası atılıyor.

CHOBANİ YOĞURT TÜRKİYE'DE SATILIYOR MU?

Amerikan gıda şirketi olan Chobani, 2005 senesinde Hamdi Ulukaya tarafından kuruldu. Geleneksel yoğurt yerine daha fazla protein içeriğine sahip olduğu söylenen Yunan yoğurdu satılmakta. Ürün, ABD'de popüler olarak satış yaparken Türkiye'de satışı bulunmuyor. Chobani, çeşitli Yunan yoğurt ürünleri, yulaf içecekleri üreten şirket olarak tanınmakta.

CHOBANİ YOĞURT SAHİBİ KİM, KİMİN?

2005 yılında Kürt asıllı Türk iş adamı Hamdi Ulukaya tarafından kurulan şirketin adının anlamı Yunanca “çoban” anlamına gelen chopani kelimesinin bir çeşidi olarak ortaya çıkıyor.

Ulukaya'nın çocukluğunda aile ile keçi ve koyun yetiştirdiği günlerden esinlendiği bilinirken Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan yoğurtlar dışında evinde süzme yoğurt yapmaya başladığı biliniyor.