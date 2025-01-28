CHP cumhurbaşkanı adayı seçimi ne zaman? 2025’te yapılacak

28 Ocak 2025 18:30 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 18:31

CHP, cumhurbaşkanı adayını seçim ile belirleyecek. CHP lideri Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek bu süreç için Şubat, Mart ve Nisan aylarında hazırlıkların tamamlanacağı ve 2025 yılında sandığa gidileceği belirtildi. Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile görüşmeler yapıldığını ve yeni bir başlangıç yapılacağını duyurdu.

ABD borsası Nasdaq neden düştü? Çinli DeepSeek piyasayı altüst etti

ABD borsası Nasdaq neden düştü? Çinli DeepSeek piyasayı altüst etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceklerini açıkladı. Özel, 2025 yılında yapılacak seçimler için parti üyelerinin aday belirleme sürecine katılacağını ifade etti.

CHP CUMHURBAŞKANI ADAYI NASIL BELİRLENECEK?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı, partiye kaydolan herkesin katılımıyla belirlenecek. Özgür Özel, bu süreçte parti üyelerinin önemli bir rol oynayacağını vurgulayarak, "Partiye kaydolan herkes cumhurbaşkanı belirleme sürecine katılacak" dedi.

Aday belirleme sürecinde, CHP'nin İstanbul ve Ankara belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile görüşmeler yapıldığı belirtildi. Özel, "Ekrem Başkan ve Mansur Başkan ile görüştük, değerlendirmelerde bulunduk. Yeni bir başlangıç ve sürecin tanımı konusunda tam bir mutabakata vardık" ifadelerini kullandı.

CHP CUMHURBAŞKANI ADAYI SEÇİMİ NE ZAMAN?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci için hazırlıklar Şubat, Mart ve Nisan aylarında tamamlanacak. Özgür Özel, "Şubat, Mart ve Nisan aylarında tüm hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız" diyerek net bir takvim verdi.

Cumhurbaşkanı adayı seçimi 2025 yılında yapılacak. Özel, "2025 yılında sandık geliyor biz hazırız demek için çalışmalara bugün başlıyoruz" ifadesiyle, parti üyelerinin bu sürece hazırlandığını belirtti.

CHP CUMHURBAŞKANI ADAYLARI KİMLER?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayları konusunda henüz net bir bilgi verilmedi. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile görüşmeler yapıldığını belirtti ancak adaylar konusunda kesin bir açıklama yapmadı.

Şu an itibariyle, CHP'nin cumhurbaşkanı adayları için belirli isimler sunulmamış olsa da, bu süreçte yapılan açıklamalarda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri öne çıkıyor. Ancak, adaylar netleşmediğinden, süreç ilerledikçe bu durum değişebilir.

CHP CUMHURBAŞKANI ADAYI SEÇİMİ İÇİN KAÇ ÜYE OY KULLANACAK?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, partiye kaydolan herkesin katılımıyla belirlenecek. Partinin 1 milyon 600 bine yakın üyesi, aday belirleme sürecinde yer alacak.

EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile görüşmeler yapıldığını belirtti ancak adaylık konusunda net bir açıklama yapmadı.

CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYLARI BELLİ Mİ?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayları henüz belli değil. Adaylar, belirlenen süreç içinde netleşecek.