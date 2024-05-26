CHP Emekli Mitingi bugün saat 14.00'da Ankara Tandoğan Meydanı'nda yapılacak

26 May 2024 12:26 - Güncelleme : 26 May 2024 12:53

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından geçen hafta İstanbul'da Saraçhane'de "Büyük Eğitim Mitingi" düzenlenmişti.

Bu mitingin ardından şimdi ise Özel, Ankara'da "Büyük Emekli Mitingi" düzenleyecek.

Vatandaşlar tarafından emekli mitinginin saat kaçta ve nerede yapılacağı merak ediliyor.

Büyük Emekli Mitingi Ankara Tandoğan Meydanı'nda bugün saat 14.00'da düzenlenecek.

CHP miting için İstanbul'un 39 ilçesinden otobüs kaldırdı.

Özel'in daha önce yaptığı açıklamada "Artık CHP'nin tematik mitingleri olacak. Biz her derdi olan için haksızlığa uğrayan için sokakta olacağız. Onların demokratik haklarını meydanda dile getireceğiz" demişti.

Emekli miting kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya göre trafiğe kapatılacak olan yollar ise şöyle:

"Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı,

Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı,

Döngol Caddesi'nin Beşevler kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı,

GMK Bulvarı'nın Starzburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan sokakların tamamı,

Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Gar Meydanı İstikametine bağlantıyı Sağlayan yan varyantların tamamı,

Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü trafiğe kapatılacaktır."