CHP Eski Milletvekili, oyuncu ve yönetmen Berhan Şimşek, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde gözaltına alındı

11 Haziran 2024 09:29 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 09:30

Berhan Şimşek, Burhaniye'de gözaltına alındı. CHP Eski Milletvekili ve aynı zamanda Türk sinema oyuncusu, yönetmen, siyasetçi ve işletme bilimci olan Berhan Şimşek'in bir davada ifade vermeye gitmediği için gözaltına alındığı ortaya çıktı. Berhan Şimşek hayatı ve biyografisi haberimizde...

BERHAN ŞİMŞEK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde gözaltına alınan Şimşek'in bir davada ifade vermeye gitmediği için gözaltına alındığı belirlendi.

Berhan Şimşek, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

BERHAN ŞİMŞEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Berhan Şimşek, 15 Mayıs 1958 yılında Bayburt'ta dünyaya geldi.

11 çocuklu bir ailenin 10. çocuğu olan Şimşek, 2011 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi.

2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku bölümünde yüksek lisansını yaptı.

1978 yılında sinema kariyeri başladı.

Hoşçakal Yarın, Uzlaşma, İpekçe, Işıklar Sönmesin gibi filmlerinde rol aldı.

Berhan Şimşek, televizyon dizisi yönetmenliği de yaptı.

Magazin Gazetecileri Derneği “En İyi oyuncu”, 1994 Ankara Film Festivali “En İyi Erkek Oyuncu” ödüllerini aldı.

BERHAN ŞİMŞEK HANGİ PARTİ?

Berhan Şimşek, Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği kurdu.

Günaydın Gazetesi’nde köşe yazarlığı ve Milliyet gazetesinde seçim yazıları kaleme aldı.

1999 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 10. Olağanüstü Kurultayında Parti Meclisi Üyeliği'ne seçildi.

Dokuz dönem Parti Meclisi üyeliği ve MYK üyeliği yaptı.

TBMM 22. dönem (2002-2007) CHP İstanbul Milletvekilliği görevini yürüttü.

2010-2011 yılları arasında CHP İstanbul İl Başkanlığı yapan Berhan Şimşek, bir çocuğu var.