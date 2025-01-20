CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın kimdir? Soruşturma sonrası gündemde

20 Ocak 2025 10:12 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 10:19

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında paylaşılan bir tweet sonrasında Cem Aydın'a soruşturma başlatıldığı öğrenildi. CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın ne dedi, ne oldu merak konusu oldu.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın soruşturulma açılmasının ardından nedeni ve özel hayatına dair bilgiler gündeme geldi. İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki paylaşım yapması sonrası evinde arama yapıldığı da biliniyor.

CHP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI KİM?

CHP Gençlik Kolları Başkanlığı görevini Cem Aydın yürütüyor.

CEM AYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Beylikdüzü Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi’nde lise eğitimini tamamlayan isim 2019 senesinde İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü’nde eğitim alan Aydın, 15 yaşındayken siyasi hayatına başladı.

Bir dönem Lise Komisyonu Başkanlığı, iki dönem CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeliği ve son olarak da iki dönem CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanlığı görevleri yapan isim, Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu’nun 2019 yılı mezunlarındandır.

Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Elele Yaşam Derneği ve Evimiz Beylikdüzü Derneği üyelikleri olan Aydın, 2016-2018 yılları arasında Beylikdüzü Spor Kulübü disiplin kurulu üyeliği yaptı.

CEM AYDIN NE DEDİ, PAYLAŞIMI NEDİR?

Cem Aydın'a “Kamu görevlisine hakaret” ve “Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek” suçlarından soruşturma başlatıldı. Gençlik Kolları tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın gözaltına alındığı haberleri doğru değildir. Şahıs ifadeye davet edilmiştir. İstanbul Başsavcımız Sayın Akın Gürlek ile ilgili attığı tweet, kamu görevlisine hakaret ve terörle mücadele eden kişilere hedef göstermek suçlarından soruşturma başlatılmıştır"