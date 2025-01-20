CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın ne dedi? Gözaltına alındığı iddia edilmişti

20 Ocak 2025 17:34 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 17:35

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle "Kamu görevlisine hakaret" ve "Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Cem Aydın, yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. CHP'li isimlerden tepki geldi, Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Ne yaparsanız yapın, korkutamayacak, sindiremeyeceksiniz" dedi.

Cem Aydın'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sosyal medya​ paylaşımı, hakkında soruşturma başlatılmasına neden oldu.

CHP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI CEM AYDIN NE DEDİ?

Cem Aydın’ın sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik hakaret​ içerikli olduğu için gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Cem Aydın'ın sosyal medya paylaşımı, kamu görevlisine hakaret ve terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek suçlamalarına yol açtı.

Cem Aydın'ın ifadeye çağrılmasına neden olan paylaşım:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, konu hakkında tepki gösterdi. Bulut, Aydın'ın paylaşımını savunarak, ifade özgürlüğü ve siyasi muhalefetin sindirilmeye çalışıldığını belirten ifadeler kullandı.

CEM AYDIN'A NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Cem Aydın'a, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki sosyal medya paylaşımı nedeniyle "Kamu görevlisine hakaret" ve "Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı​, Aydın'ın gözaltına alındığı haberlerini yalanladı ve ifadeye davet edildiğini açıkladı.

CEM AYDIN SERBEST BIRAKILDI MI?

Cem Aydın, ifadesi alındıktan sonra adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi ve yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Bu karar, Aydın'ın hakkındaki suçlamalara ilişkin yargı sürecinin devam edeceği anlamına geliyor.

CEM AYDIN GÖZALTINA ALINDI MI?

Cem Aydın gözaltına alınmadı, ifadeye davet edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın gözaltına alındığı haberleri doğru değildir. Şahıs ifadeye davet edilmiştir. İstanbul Başsavcımız Sayın Akın Gürlek ile ilgili attığı tweet, kamu görevlisine hakaret ve terörle mücadele eden kişilere hedef göstermek suçlarından soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.