CHP Kadın Kolları Başkanı seçilen Asu Kaya, 2023 seçimlerinde Osmaniye milletvekili oldu

05 Ağustos 2024 09:15 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 09:41

4 Ağustos Pazar günü CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı gerçekleştirildi.

Mevcut başkan Aylin Nazlıaka ve Asu Kaya'nın yarıştığı kurultayı kazanan belli oldu.

CHP'NİN YENİ KADIN KOLLARI BAŞKANI KİM OLDU?

CHP'nin yeni Kadın Kolları Başkanı, 477 oyla 28. Dönem Osmaniye Milletvekili Asu Kaya oldu.

662 kişinin oy kullandığı seçimlerde eski başken Aylin Nazlıaka, 146 oy aldı.

CPH KADIN KOLLARI BAŞKANI ASU KAYA KİMDİR?

Asu Kaya, 3 Aralık 1976 yılında Osmaniye'de dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitim öğretimini burada tamamladıktan sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.

2001 yılında buradan mezun olduktan sonra memleketine dönerek hekimlik yapmaya başladı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Ellek beldesinde 2008 yılında aile hekimliği yapmaya başladı.

2023 yılına kadar aile hekimi olarak çalışan Aysu Kaya, 2016-2020 yıllarında Osmaniye Tabip Odası Başkanı olarak görev aldı.

2023 Türkiye Genel Seçimlerinde ise CHP'den Osmaniye milletvekili olarak aday oldu ve seçimi kazandı.