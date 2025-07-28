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 | TGRT Haber

CHP komisyona katılacak mı, üye verdi mi? Son tarih 31 Temmuz

CHP komisyona üye verdi mi, verecek mi merak ediliyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un “Terörsüz Türkiye Komisyonu”nun ağustos ayı başında çalışmalarına başlayacağını duyurmasıyla, gözler siyasi partilerin komisyona katılım kararlarına çevrildi. 51 kişilik komisyonda AK Parti 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4’er, İYİ Parti ve Yeni Yol 3’er milletvekiliyle temsil edilecek.

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CHP komisyona katılacak mı, üye verdi mi? Son tarih 31 Temmuz
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 19:19
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 19:21

Başkanı , tüm siyasi partilerin katılımıyla “ Komisyonu” kurulacağını duyurdu. Toplanacak komisyon ile ’nın silah bırakma sürecine katkı sağlanması ve Türkiye’nin demokratikleşmesine destek olması amaçlanıyor.

CHP KOMİSYONA KATILACAK MI?

Genel Başkanı Özgür Özel, “Terörsüz Komisyonu” fikrinin sahibi olduklarını ve komisyona sıcak baktıklarını ifade etti. Ancak, partinin komisyona katılımı için bazı şartları bulunuyor. Bunlar arasında partilerin eşit sayıda üye vermesi, kararların nitelikli çoğunlukla alınması ve komisyonun ismine “” kelimesinin eklenmesi yer alıyor.

CHP komisyona katılacak mı, üye verdi mi? Son tarih 31 Temmuz

Özgür Özel, partinin yetkili kurullarını toplayarak komisyona katılım kararını netleştireceklerini belirtti. CHP’nin bu şartlarının kabul edilip edilmeyeceği, komisyonun oluşum sürecinde önemli bir belirleyici olacak.

CHP komisyona katılacak mı, üye verdi mi? Son tarih 31 Temmuz

CHP KOMİSYONA ÜYE VERDİ Mİ, VERECEK Mİ?

CHP, henüz “Terörsüz Türkiye Komisyonu”na üye bildirmedi. Özgür Özel, partinin yetkili kurullarının toplanarak komisyona üye verilip verilmeyeceğine karar vereceğini açıkladı. Komisyonda CHP’nin 10 milletvekiliyle temsil edileceği duyurulmuştu.

CHP komisyona katılacak mı, üye verdi mi? Son tarih 31 Temmuz

KOMİSYONA ÜYE BİLDİRME SON TARİHİ NE ZAMAN?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilere bir yazı göndererek komisyona üye bildirmeleri için 31 Temmuz saat 17.00’ye kadar süre verdi. Partilerin 31 Temmuz saat 17.00’ye kadar komisyon için üye bildiriminde bulunması gerekiyor. İYİ Parti daha önce komisyona katılmayacağını açıklamıştı. Bu nedenle komisyonun 51 yerine 48 üye ile toplanması bekleniyor.

CHP komisyona katılacak mı, üye verdi mi? Son tarih 31 Temmuz

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

“Terörsüz Türkiye Komisyonu”nun 4 Ağustos Pazartesi günü kurulması planlanıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun ağustos ayı başında çalışmalarına başlayacağını ve sürecin kısa süreceğini belirtmişti.

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