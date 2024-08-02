CHP lideri Özgür Özel hangi takımlı olduğunu açıkladı

02 Ağustos 2024 09:53 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 10:07

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sabah yazarı Yavuz Donat'a röportaj verdi.

Röportajda dikkat çeken açıklamalar yapan Özel, hangi takımı tuttuğunu da açıkladı.

Vatandaşlar tarafından Özel'in hangi takımı tuttuğu merak ediliyor.

ÖZGÜR ÖZEL HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

CHP lideri Özgür Özel, Fenerbahçe'yi tuttuğunu açıkladı.

Özel açıklamasında Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe uğruna hapis yattığının altını çizerek bunun FETÖ kumpası sonucu olduğunu söyledi.

Cezaevindeyken kendisini ziyarete gittiğini de belirten Özgür Özel "Kulübe üye olup olmadığımı sordu... Üye olmadığımı söyledim. Dedi ki... 'Sizi üye yapalım ve güzel de bir numara verelim" dedi.