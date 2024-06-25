CHP, MHP ve DEM Parti Meclis grup toplantıları bugün (25 Haziran) gerçekleşecek

25 Haziran 2024 10:43 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 11:01

Ekonominin zirvesinde kritik görüşme sona erdi! Bakan Şimşek ve CHP heyeti bir arada

Ekonominin zirvesinde kritik görüşme sona erdi! Bakan Şimşek ve CHP heyeti bir arada

25 Haziran günü gerçekleşecek olan parti toplantılarının ne zaman ve saat kaçta olacağı merak konusu olurken haftalık olarak gerçekleşiyor. Vatandaşların da televizyon ekranlarından takip edebildiği görüşmelerde çeşitli konular konuşulurken gerek ülkenin gerek partinin sorunları da ele alınıyor. DEM, MHP, CHP grup toplantılarına dair bilgiler...

CHP TOPLANTISI NE ZAMAN?

Haftalık olarak gerçekleştirilen toplantının bugün yapılacağı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bugün sosyal medya paylaşımı ile vatandaşa duyuruldu. CHP'nin paylaşımı şöyle oldu:

Dün CHP'nin ekonomi kurmayı Yalçın Karatepe ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görüşmüştü. Asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması talebini iletilirken emekli maaşı, vergi reformu ve TÜİK verileri gibi başlıklar da ele alındı.

MHP GRUP TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Milliyetçi Hareket Partisi, bugün gerçekleşecek olan grup toplantısını X hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Buna göre parti toplantısı 25 Haziran günü 10.45'te yapılacak.

DEM PARTİ GRUP TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Partinin toplantısı bugün (25 Haziran) 12.45'te başlarken birçok konu ele alınacak. DEM Parti, Kurban Bayramı'nda ziyaretler gerçekleştirirken CHP Genel Merkezi'ne de uğradı. Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, kayyım atamaları hakkında yardım istediğini belirtti.

"Yeniden aynı dalgayı mı yaşayacağız diye huzursuz olduk. Buna sizlerin de desteğiyle hep birlikte bir direnç geliştirirsek aşacağımızı düşünüyoruz" sözleri ile gündem olmuştu.