Christoph Daum akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti

25 Ağustos 2024 13:12 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 13:43

Christoph Daum kariyeri boyunca Fenerbahçe'yi 2 kez, Beşiktaş'ı 1 kez şampiyon yaptı

Christoph Daum kariyeri boyunca Fenerbahçe'yi 2 kez, Beşiktaş'ı 1 kez şampiyon yaptı

Son dakika: Eski teknik direktör Christoph Daum vefat etti: Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan eski hocalarına mesaj

Son dakika: Eski teknik direktör Christoph Daum vefat etti: Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan eski hocalarına mesaj

Ülkemizde uzun yıllar çalışarak Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Christoph Daum Almanya'da tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti.

Vatandaşlar tarafından Christoph Daum'un hastalığı ve ne kanseri olduğu merak ediliyor.

CHİRSTOPH DAUM HASTALIĞI NEYDİ?

Christoph Daum, 70 yaşında uzun süredir tedavi gördüğü akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

CHİRTOPH DAUM NE KANSERİ?

Christoph Daum uzun süredir Akciğer kanseri ile mücadele ediyordu.

15 Ekim 2023 tarihinde Alman basınına yaptığı açıklamada haftada 22 kere kemoterapi tedavisi gördüğünü açıklayan teknik adam "Size pompalanan tüm bu zehirle zihinsel olarak başa çıkmak için kendime söylediğim şey kemoterapinin bir doping olduğuydu ama son bir haftada 22 kemoterapi tedavisinden sonra yan etkileri engellemek biraz zorlaştı” ifadelerini kullanmıştı.

CHİRSTOPH DAUM KİMDİR?

Christoph Paul Daum, 24 Ekim 1953 yılında Almanya'nın Zwickau şehrinde dünyaya geldi.

Futbolculuk kariyerinde orta saha mevkiinde oynayan Daum, teknik direktörlük kariyerine 1986 yılında 1. FC Köln'de başladı.

Daha sonra Stuttgart, Beşiktaş, Bayer Leverkusen, Austria Wien, Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt, Club Brugge, Bursaspor ve Romanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yaptı.