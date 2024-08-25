Christoph Daum kariyeri boyunca Fenerbahçe'yi 2 kez, Beşiktaş'ı 1 kez şampiyon yaptı

25 Ağustos 2024 12:37 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 13:11

Son dakika: Eski teknik direktör Christoph Daum vefat etti: Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan eski hocalarına mesaj

Son dakika: Eski teknik direktör Christoph Daum vefat etti: Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan eski hocalarına mesaj

Türk futboluna katkılarıyla büyük izler bırakan Christoph Daum bir süredir akciğer kanseri ile mücadele ediyordu.

70 yaşındaki Alman teknik direktör Christoph Daum hayatını kaybetti.

Taraftarlar tarafından Christoph Daum'un kariyeri boyunca hangi takımları yönettiği ile Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor başarıları merak edildi.

CHİRSTOPH DAUM HANGİ TAKIMLARI YÖNETTİ, KAZANDIĞI KUPALAR NELER?

Christoph Daum kariyeri boyunca Köln, Stuttgart, Beşiktaş, Leverkusen, Austria Wien, Fenerbahçe, Frankfurt, Club Brugge, Bursaspor ve Romanya Milli Takımı'nı yönetti.

Başarılı teknik adamın 3 Süper Lig, 1 Almanya Bundesliga, 1 Almanya Süper Kupası, 1 Türkiye Kupası, 2 Türkiye Süper Kupası, 1 Avusturya Bundesliga ve 1 Avusturya Kupası bulunuyor.

CHRİSTOPH DAUM FENERBAHÇE KARİYERİ

Christoph Daum ilk döneminde Fenerbahçe'de 1 Temmuz 2003 tarihinden 14 Temmuz 2006 yılına kadar teknik direktörlük yaptı.

Bu dönemde toplam 134 maç yöneten başarılı teknik adam 90 galibiyet, 17 beraberlik ve 27 mağlubiyet aldı.

İkinci döneminde ise 1 Temmuz 2009 tarihinden 8 Temmuz 2010 yılına kadar görev aldı.

Bu tarihler arasında sarı-lacivertlilerin başındayken yönettiği 55 maçta 35 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

CHRİSTOPH DAUM FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYON OLDU MU?

Christoph Daum Fenerbahçe ile 2 kez Süper Lig şampiyonu oldu.

1 Kez ise Türkiye Süper Kupası'nı sarı-lacivertlilerin müzesine götürdü.

CHRİSTOPH DAUM BEŞİKTAŞ BAŞARILARI NELER?

Teknik direktör Christoph Daum, Fenerbahçe'de olduğu gibi Beşiktaş'ta da iki ayrı dönemde görev aldı.

7 Ocak 1994-30 Haziran 1996 tarihleri arasındaki ilk döneminde siyah-beyazlıları yönettiği 100 maçta 62 galibiyet, 17 beraberlik, 21 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş'ı 7 Mart 2001-30 Haziran 2002 yılında yönettiği ikinci döneminde ise 50 maçta, 27 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.

CHRİSTOPH DAUM BEŞİKTAŞ İLE KUPA KAZANDI MI?

Christoph Daum, Beşiktaş ile 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandı.

CHRİSTOPH DAUM BURSASPOR KARİYERİ?

Başarılı teknik adam Christoph Daum 2013-2014 sezonunda Bursaspor'u çalıştırdı.

Türkiye'de çalıştırdığı takımlardan sadece Bursaspor ile kupa kazanamadı.