Christopher Nolan'ın yeni filminin çıkış tarihi belli oldu

10 Ekim 2024 10:37 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 10:51

Dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filminin ne zaman çıkacağı belli oldu. Universal stüdyosu ile anlaşan başarılı yönetmenin yeni filmi 2026 yılında vizyona girecek.

Son çektiği Oppenheimer​ filmi ile hem gişede hem de Oscar ödüllerinde büyük bir başarı elde eden dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan​'ın yeni bir film üzerinde çalıştığı iddia ediliyordu.

İddialar doğru çıktı ve Nolan'ın yeni filmi için Oppenheimer'da birlikte çalıştığı Universal stüdyosu ile anlaştığı açıklandı.

Yapılan açıklamanın ardından Nolan'ın yeni filminin ne zaman geleceği sinemaseverler tarafından merak edilmeye başlandı.

CHRİSTOPHER NOLAN YENİ FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Universal stüdyosu tarafından yapılan açıklamaya göre Nolan'ın yeni filmi 17 Temmuz 2026 tarihinde vizyona girecek.

Filmin çekimlerinin ise 2025 yılının ilk aylarında başlayacak.

Henüz adı bile açıklanmayan filmin Nolan'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı bilinen "The Prisoner"ın yeniden çekimi olacağı iddia ediliyor.

Ayrıca film hakkında ortaya çıkan bir başka iddiaya göre başrol için Oppenheimer ve Interstellar'da da rol almış olan Matt Damon'a teklif yapıldı.

İddialar hakkında henüz Universal veya Nolan'dan bir açıklama ise yapılmadı.