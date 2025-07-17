Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Çift Kişilik Oda bu akşam yok mu neden yok? Yeni bölüm tarihi belli oldu

Final yapacağı öğrenilen Çift Kişilik Oda dizisinin bu akşam yeni bölümünün yayınlanmasını bekleyen izleyiciler şaşkınlığa uğradı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çift Kişilik Oda bu akşam yok mu neden yok? Yeni bölüm tarihi belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 23:48
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 23:48

Sezona etkili giren ve izleyicinin beğenisini kazanan Çift Kişilik Oda dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmadı.

Now TV ekranlarında yeni bölümü yayınlanması beklenen dizinin neden yayınlanmadığı ve tarihi merak konusu oldu.

Çift Kişilik Oda bu akşam yok mu neden yok? Yeni bölüm tarihi belli oldu

ÇİFT KİŞİLİK ODA NEDEN YOK?

Çift Kişilik Oda dizisi, zarar ettiği ve yeterli gelirin elde edilemediği gerekçesiyle yapma kararı almıştı.

Reytinglerde bekleneni veren ancak mali açıdan zarar eden dizinin bu hafta yeni bölümü yayınlanmadı.

Yeni bölüm bekleyen izleyici geçen haftanın tekrarıyla karşılaştı.

Çift Kişilik Oda bu akşam yok mu neden yok? Yeni bölüm tarihi belli oldu

ÇİFT KİŞİLİK ODA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

17 Temmuz’da yayınlanması beklenen ancak yayınlanmayacağı öğrenilen yeni bölümün tarihi ise belli oldu.

Final yapmaya hazırlanan Çift Kişilik Oda dizisinin17 Temmuz bölümünün 24 Temmuz’da yayınlanacağı öğrenildi.

Öte yandan Çift Kişilik Oda 31 Temmuz’da yayınlanacak 8. bölümüyle final yapacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Çift Kişilik Oda final mi yapıyor?
Evet mali açıdan bekleneni veremeyen dizi final kararı aldı.
ETİKETLER
#final
#diziler
#yeni bölüm
#Tvos
#Çift Kişilik Oda
#Nowtv
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.