Çift Kişilik Oda bu akşam yok mu neden yok? Yeni bölüm tarihi belli oldu

Sezona etkili giren ve izleyicinin beğenisini kazanan Çift Kişilik Oda dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmadı.

Now TV ekranlarında yeni bölümü yayınlanması beklenen dizinin neden yayınlanmadığı ve yeni bölüm tarihi merak konusu oldu.

ÇİFT KİŞİLİK ODA NEDEN YOK?

Çift Kişilik Oda dizisi, zarar ettiği ve yeterli gelirin elde edilemediği gerekçesiyle final yapma kararı almıştı.

Reytinglerde bekleneni veren ancak mali açıdan zarar eden dizinin bu hafta yeni bölümü yayınlanmadı.

Yeni bölüm bekleyen izleyici geçen haftanın tekrarıyla karşılaştı.

ÇİFT KİŞİLİK ODA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

17 Temmuz’da yayınlanması beklenen ancak yayınlanmayacağı öğrenilen yeni bölümün tarihi ise belli oldu.

Final yapmaya hazırlanan Çift Kişilik Oda dizisinin17 Temmuz bölümünün 24 Temmuz’da yayınlanacağı öğrenildi.

Öte yandan Çift Kişilik Oda 31 Temmuz’da yayınlanacak 8. bölümüyle final yapacak.