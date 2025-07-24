Çift Kişilik Oda neden yok ne zaman yayınlanacak?

Çift Kişilik Oda'nın yeni bölümü yine ekrana gelmedi.

Dizinin takipçileri yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını ve neden yayınlanmadığını araştırıyor.

ÇİFT KİŞİLİK ODA NEDEN YOK?

Çift Kişilik Oda'nın 7. bölümünün 24 Temmuz'da yani bu akşam Now'da yayınlanması bekleniyordu.

İlk etapta yayın akışında gösterilen Çift Kişilik Oda’nın yeni bölümü yayınlanmadı.

Now'da dizinin saati olan 20:00'de Kendi Yolumda filmi ekrana geldi.

ÇİFT KİŞİLİK ODA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Çift Kişilik Oda'nın yeni bölüm tarihi henüz belli değil.

7. bölümün tarihi henüz netlik kazanmazken, yayından tamamen kaldırılıp kaldırılmayacağı da netleşmedi.