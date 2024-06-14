Çift yönlü trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ne zaman açılacağı belirtilmedi

14 Haziran 2024 22:56 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 23:01

İstanbul'un önemli ulaşım noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Köprünün kapatılmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Köprünün kapanmasının ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, köprüde güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrolünü sağlıyor.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ne zaman tekrar trafiğe açılacağı ise belirsizliğini koruyor.

Yetkililerin yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.