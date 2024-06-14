Çift yönlü trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ne zaman açılacağı belirtilmedi
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
14 Haziran 2024 22:56 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 23:01
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi, köprünün ne zaman açılacağı ise henüz bilinmiyor. İşte detaylar...
İstanbul'un önemli ulaşım noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Köprünün kapatılmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Köprünün kapanmasının ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, köprüde güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrolünü sağlıyor.
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ne zaman tekrar trafiğe açılacağı ise belirsizliğini koruyor.
Yetkililerin yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.
Kaynak: TGRT Haber