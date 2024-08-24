Çiftçilere 2024 yılında ödenecek bitkisel üretim desteklerinin ücreti Resmi Gazete’de yayımlandı

24 Ağustos 2024 13:17 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 13:28

Arpa, aspir, buğday, çavdar, tritikale, kuru fasulye, yulaf için dekar başına 123 lirası mazot ödemesi yapılırken ülkemizde milyonlarca çiftçi bitkisel ve tarımsal destek ödemeleri sorgulama ekranını ve dönüme ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL 2024?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sevindiren haberi geçtiğimiz gün vermişti. Toplam 1 milyar 479 milyon 141 bin lira tarımsal destek ödemesinin hesaplara geçirileceğini söylerken ücretler de gündeme gelmişti.

Arpa, aspir, buğday, çavdar, tritikale, kuru fasulye, yulaf için dekar başına 123 lirası mazot ve 62 lirası gübre olmak üzere 185 lira verilirken çeltik için 300 lirası mazot ve 62 lirası gübre olmak üzere 362 lira verilecek.

Dane mısır, fındık, kuru soğan, patates, yaş çay, zeytin için 103 lirası mazot ve 35 lirası gübre olmak üzere 138 lira, mercimek, nohut için 123 lirası mazot ve 35 lirası gübre olmak üzere 158 lira destek ödemesi yapılacak.

Kütlü pamuk için 410 lirası mazot ve 62 lirası gübre olmak üzere 472 lira, soya için 205 lirası mazot ve 62 lirası gübre olmak üzere 267 lira, yağlık ayçiçeği, kolza (kanola) için 144 lirası mazot ve 62 lirası gübre olmak üzere 206 lira, yem bitkileri için 103 lirası mazot ve 62 lirası gübre olmak üzere 165 lira ödeme yapılırken diğer ürünlere 103 lirası mazot ödemesi ve 35 lirası gübre olmak üzere 138 TL ödeme yapılıyor. Nadas için ise 50 TL mazot desteği uygulanacak.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK 2024?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaparken ödemelerin kısa süre içerisinde hesaplara geçmesi bekleniyor.

"Bitkisel ürün sigorta desteği 1 milyar 200 milyon, büyükbaş hayvan(besi) desteği 175 milyon 989 bin, kırsal kalkınma yatırım desteği 81 milyon 101 bin, lisanslı depolarda ürün kira, nakliye analiz desteği 12 milyon 875 bin 62 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 8 milyon 324 bin 976 lira, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği 850 bin 962 lira olmak üzere toplam 1 milyar 479 milyon 141 bin lira çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun."

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

ÇKS'de özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve belirlenen havzalarda yer alan, arazilerde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve başvurularını yapan kişiler tarımsal destek ödemelerinden yararlanabiliyor.