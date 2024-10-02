Cihan Aydın FIFA listesinden çıkarıldı mı?

02 Ekim 2024 17:11 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 17:31

Süper Lig'in yedinci haftasında Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasını yöneten Cihan Aydın'ın FIFA kokartının alındığı ve listeden çıkarıldığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe​ Trendyol Süper Lig​'in yedinci haftası kapsamında 29 Eylül 2024 tarihinde Antalyaspor​ deplasmanına çıkmıştı.

Karşılaşmayı yöneten Cihan Aydın​'ın kararları sosyal medyada büyük tepki olmuştu.

Vatandaşlar Cihan Aydın'ın UEFA listesinden çıkartılıp çıkartılmadığını merak ediyor.

CİHAN AYDIN FIFA LİSTESİNDEN ÇIKARILDI MI, NEDEN?

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Faruk Ünal'ın X (Twitter) hesabından paylaştığı gönderiye göre Cihan Aydın FIFA listesinden çıkartıldı.

Ayrıca Cihan Aydın bu hafta hiçbir karşılaşmada görevlendirilmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)​ tarafından konuyla ilgili bir açıklama ise yapılmadı.

HAKEM CİHAN AYDIN KİMDİR?

Cihan Aydın 30 Ağustos 1992 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

2015 yılında TFF 3. Lig'de görev almaya başlayan hakem Süper Lig'de ise ilk maçını 2022 yılında yönetti.

Cihan Aydın Türkiye Kupası'nda 12, Süper Lig'de 33, TFF 1. Lig'de 47, TFF 2. Lig'de 32 ve TFF 3. Lig'de 26 maç olmak üzere kariyeri boyunca toplam 150 karşılaşma yönetti.