Cihan Kolivar, siroza bağlı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

04 Eylül 2024 09:26 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 09:30

Kanser tedavisi için yeni gelişme: Laboratuvarda üretilen kök hücreler, lösemi hastalarına umut oldu

Kanser tedavisi için yeni gelişme: Laboratuvarda üretilen kök hücreler, lösemi hastalarına umut oldu

Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya gelen Cihan Kolivar'ın vefat haberi sosyal medya üzerinden paylaşılırken altında taziye mesajları yer aldı.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı olarak tanınan Kolivar 67 yaşındaydı.

CİHAN KOLİVAR ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, siroza bağlı kalp krizi nedeniyle 67 yaşında vefat etti.

Sosyal medya hesabından yapılan duyuru şöyle oldu:

"Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Hepimizin başı sağ olsun…

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası ve Cihan Kolivar vekili Av.Bilge Çiftçi Kolivar"

CİHAN KOLİVAR KİMDİR, NERELİ?

2 Ağustos 1957 tarihinde dünyaya gelen isim Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanlığı yaptı.

Çayeli ilçesinde dünyaya gelen Kolivar, fırıncılık ve ekmek üretimi alanında kariyerini sürdürdü.

Ardından Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanlığı görevine seçildi.