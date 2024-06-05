Çılgın Hırsız 4 animasyon filmi 5 Temmuz 2024'te vizyona girecek, dijital platformlarda yayın tarihi henüz belirsiz

05 Haziran 2024 00:27 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 22:16

Beklenen animasyon filmi Çılgın Hırsız 4, 3 Temmuz 2024'te sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.

Minionların eğlenceli maceralarına devam edeceği filmde, Gru'nun yeni hayatına ve ailesine odaklanılıyor.

Fragmanda Gru'nun bir bebeği olduğu ve minionların artık anlaşılır bir İngilizce konuştuğu görülüyor.

ÇILGIN HIRSIZ 4 KONUSU NE? NELER OLACAK?

Gru ve ailesi, hapisten kaçan bir mahkumla zorlu bir mücadeleye girecek.

Filmin seslendirme kadrosunda Steve Carell, Sofia Vergara, Kristen Wiig, Miranda Cosgrove, Dana Gaier, Jason Segel ve Will Ferrell gibi ünlü isimler yer alıyor.

Senaryosunu Mike White'ın yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Chris Renaud ve Patrick Delage oturuyor.

Çılgın Hırsız 4, ilk olarak sinema salonlarında gösterilecek.

Ancak dijital platformlarda ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.