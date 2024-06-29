Çılgın Hırsız 4 Türkiye'de 5 Temmuz tarihinde vizyona girecek
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
29 Haziran 2024 12:35 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 12:49
Popüler animasyon film serisi Çılgın Hırsız'ın yeni filminin 3 Temmuz tarihinde ABD'de vizyona gireceği açıklandı. Türkiye'de ise film 5 Temmuz tarihinde sinemalarda olacak.
Universal Pictures ve Illumination Entertainment tarafından yapılan sinemalarda gösterime girecek olan Çılgın Hırsız serisinin yeni filmi Çılgın Hırsız 4'ün çıkış tarihi merak ediliyor.
ÇILGIN HIRSIZ 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çılgın Hırsız 4, ilk olarak ABD'de 3 Temmuz tarihinde çıkış yapacak.
Türkiye'de ise 5 Temmuz tarihinde vizyona girecek.
ÇILGIN HIRSIZ 4 KONUSU NEDİR?
Yedi yıl sonra yeni filmi ile dönecek olan seride "Gru" ve "Lucy'nin "Margo", "Edith" ve "Agnes" adlı kızlarının yanı sıra "Gru Jr."da aileye dahil oluyor.
Gru yeni düşmanı "Maxime Le Mal" ve "Valentina" ile karşı karşıya kaldığı için ailesi ile birlikte kaçmak zorunda kalır.
ÇILGIN HIRSIZ 4 OYUNCULARI KİM?
- Gru: Steve Carrel
- Lucy Wilde: Kristen Wiig
- Minions: Pierre Coffin
- Poppy: Joey King
- Margo: Miranda Cosgrove
- Perry Prescott: Stephen Colvert
- Valentina: Sofia Vergara
- Silas Ramsbottom: Steve Coogan
- Maxie Le Mal: Will Ferrell
Kaynak: TGRT Haber