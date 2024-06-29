Çılgın Hırsız 4 Türkiye'de 5 Temmuz tarihinde vizyona girecek

29 Haziran 2024 12:35 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 12:49

Universal Pictures ve Illumination Entertainment tarafından yapılan sinemalarda gösterime girecek olan Çılgın Hırsız serisinin yeni filmi Çılgın Hırsız 4'ün çıkış tarihi merak ediliyor.

ÇILGIN HIRSIZ 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çılgın Hırsız 4, ilk olarak ABD'de 3 Temmuz tarihinde çıkış yapacak.

Türkiye'de ise 5 Temmuz tarihinde vizyona girecek.

ÇILGIN HIRSIZ 4 KONUSU NEDİR?

Yedi yıl sonra yeni filmi ile dönecek olan seride "Gru" ve "Lucy'nin "Margo", "Edith" ve "Agnes" adlı kızlarının yanı sıra "Gru Jr."da aileye dahil oluyor.

Gru yeni düşmanı "Maxime Le Mal" ve "Valentina" ile karşı karşıya kaldığı için ailesi ile birlikte kaçmak zorunda kalır.

ÇILGIN HIRSIZ 4 OYUNCULARI KİM?