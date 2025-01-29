Çin yeni yılı ne zaman 2025? Kutlamalar başladı

29 Ocak 2025 13:25 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 13:28

Çin'de Bahar Bayramı olarak bilinen Ay Yeni Yılı'na girildi. Milyonlarca kişi kutlamalara başlarken Çin yeni yılının ne zaman olduğu da gündeme geldi. Ülke genelinde kutlamalar sürüyor.

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Çin, Ay Yeni Yılı'nı kutlamaya başladı. 12 Hayvanlı Ay Takvimi'ne göre 29 Ocak günü "Yılan Yılı"na girildi. Çin kültüründe dönüşümü temsil eden bu yıl etkinlikler ile kutlandı.

ÇİN YENİ YILI NE ZAMAN 2025?

Bahar Bayramı öncesinde Çin'nde aile büyükleri ile toplanarak yemekler yenildi, çeşitli etkinlikler düzenlendi. 14 Ocak-22 Şubat tarihlerini kapsıyor ve 40 günlük Bahar Bayramı kutlanıyor.

Bahar Festivalinde çiçek pazarları da oldukça rağbet gördü. Çiçeklerin eşsiz görüntüleri güzel bir ortam yaşanırken binlerce kişi pazarları dolaşmaya devam etti.

ÇİN YILAN YILI NEDİR?

Çin astrolojisine göre Yılan Yılı 12 senelik çevrimlerde 6. yıla geliyor. Bu yıl Çin kültüründe ölüm ve yeniden doğuşu temsil ederken kötü ve yararsız olan alışkanlıkların terk edilip, farkındalığın artacağı bir sene olması hedefleniyor.

ÇİN YENİ YILI HANGİ ÜLKELERDE KUTLANIYOR?

Çin kültüründe kutlanan yeni yıl, uzun yıllardır kutlanıyor. Hong Kong, Makao, Tayvan, Singapur, Tayland, Kamboçya, Endonezya, Malezya, Mauritius, ve Filipinler gibi ülkelerde kutlanmakta.