Çin’den ve Amazon ile Amerika’dan gelen kargoların gümrük vergisi arttı! Temu Aliexpress vergi ücretlerine zam

06 Ağustos 2024 08:05 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 08:37

Yurt dışından alışverişe kota geldi! Temu ve Amazon için yeni dönem

Yurt dışından alışverişe kota geldi! Temu ve Amazon için yeni dönem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnamede, Avrupa Birliği ülkelerinden gelen kargolarda vergi oranı %18’den %30’a yükseltildiği yer aldı.

YURT DIŞI KARGOLARA NE KADAR VERGİ ZAMMI YAPILDI?

6 Ağustos 2024 Salı günü Resmi Gazete’de yer alan kararnameye göre; Avrupa Birliği ülkelerinden gelen kargolarda vergi oranı %18’den %30’a yükseltilirken AB dışı ülkelerden gelen kargolarda vergi oranı %30’dan %60’a çıkarıldı.

YURT DIŞI ALIŞVERİŞ LİMİTİ NE KADAR OLDU?

15 gün sonra yürürlüğe girecek kararla birlikte yurt dışı alışveriş limiti 150 Euro’dan 30 Euro’ya düşürüldü.

YURT DIŞI ALIŞVERİŞ 30 EURO’YU AŞARSA NE OLACAK?

Yurt dışı alışverişlerde 30 Euro’yu aşan ürünler için ek %20 vergi uygulanacak. Buna göre;

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 euroyu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın üzerinden;

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30

b) Diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde 60

c) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave yüzde 20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.

SATIN ALINAN ÜRÜNLER EN FAZLA KAÇ KİLO OLMALI?

Yurt dışından satın alınan ürünlerin en fazla 30 kilogram olması gerekiyor. Belirlenen ağırlığı aşan ürünlerde ise ek olarak yüzde 48 gümrük vergisi uygulanacak.

HESAPLAMALAR NASIL YAPILIYOR?

Yurt dışından satın alınan ürünün fiyatı üzerine yüzde 60 gümrük vergisi, yüzde 20 ÖTV, 22 lira gümrük sunum ücreti ve 2,2 lira damga pulu vergisi olarak ekleniyor. Örneğin; 100 liralık bir ürün için yüzden 60 gümrük vergisi uygulandığında ürünün fiyatı 160 oluyor. Diğer vergiler ve ücretlendirmeler de eklendiğinde 100 liralık ürünün fiyatı 216,2 liraya yükseliyor.