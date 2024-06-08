Çin'den ithal edilen tüm araçlara uygulanan vergi 7 Temmuz 2024'ten itibaren %40’a çıkacak

08 Haziran 2024 13:55 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 12:57

En çok satılan otomobil markası belli oldu, Çin'in Chery'si şaşırttı

En çok satılan otomobil markası belli oldu, Çin'in Chery'si şaşırttı

Bugün gelen bir habere göre, Çin'den gelen ithal araçlara uygulanan vergide düzenleme yapıldı.

Düzenleme, elektrikli araçlarda uygulanan verginin artık benzinli, dizel ve hibrit araçlar için de geçerli olmasını kapsayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yerli üretimi teşvik etmek ve dış ticaret açığını azaltmak amacıyla alınan bu karar, Çin'den ithal edilen tüm araçlarda geçerli olacak.

7 Temmuz 2024 tarihinden itibaren, Çin'den gelen araçların tüm yakıt türlerine yüzde 40 ek vergi uygulanacak.

Bu ek vergi, yüzde 40 ek vergi ile 7.000 dolar/adet seçeneklerinden yüksek olanı seçilerek uygulanacak.

Bu düzenleme, Türkiye’de araç alım-satım pazarını ve yerli üretimi önemli ölçüde etkileyecek.