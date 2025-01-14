Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Ciro Immobile Beşiktaş’tan ayrılıyor mu? Neden ayrılmak istediği ortaya çıktı

Ciro Immobile Beşiktaş’tan ayrılıyor mu? Neden ayrılmak istediği ortaya çıktı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
14 Ocak 2025 19:02 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 19:30
Ciro Immobile Beşiktaş’tan ayrılıyor mu? Neden ayrılmak istediği ortaya çıktı

Bir süredir Süper Lig’de sorun yaşayan Beşiktaş’ta yıldız golcü Ciro Immobile’in takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Immobile’in ayrılmayı istemesinin sebebi de araştırma konusu oldu.

Beşiktaş​'ın İtalyan ekibi Lazio​'dan kadrosuna kattığı yıldız golcüsü Ciro Immobile’in takımdan ayrılmak istediği ortaya çıktı.

Ciro Immobile Beşiktaş’tan ayrılıyor mu? Neden ayrılmak istediği ortaya çıktı - 1. Resim

CİRO IMMOBİLE​ BEŞİKTAŞ’TAN AYRILIYOR MU?

Başarılı oyuncunun menajerinin, bu hafta içinde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile görüşmesi bekleniyor.

Ancak Siyah Beyazlı yönetimin, Immobile ile yolları ayırmak gibi bir niyeti bulunmuyor.

Ciro Immobile Beşiktaş’tan ayrılıyor mu? Neden ayrılmak istediği ortaya çıktı - 2. Resim

CİRO IMMOBİLE NEDEN AYRILMAK İSTİYOR?

Tecrübeli golcünün ailesi İstanbul​'da mutlu değil ve İtalya'ya dönmek istiyor.

Serie A ekiplerinden teklifler alan deneyimli futbolcunun, ülkesine geri dönmeye sıcak baktığı iddia ediliyor.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
ciro immobilebeşiktaşlazioİtalyaistanbul

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...