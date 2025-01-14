Ciro Immobile Beşiktaş’tan ayrılıyor mu? Neden ayrılmak istediği ortaya çıktı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

14 Ocak 2025 19:02 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 19:30

Bir süredir Süper Lig’de sorun yaşayan Beşiktaş’ta yıldız golcü Ciro Immobile’in takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Immobile’in ayrılmayı istemesinin sebebi de araştırma konusu oldu.