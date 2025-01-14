Ciro Immobile Beşiktaş’tan ayrılıyor mu? Neden ayrılmak istediği ortaya çıktı
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
14 Ocak 2025 19:02 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 19:30
Bir süredir Süper Lig’de sorun yaşayan Beşiktaş’ta yıldız golcü Ciro Immobile’in takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Immobile’in ayrılmayı istemesinin sebebi de araştırma konusu oldu.
Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Lazio'dan kadrosuna kattığı yıldız golcüsü Ciro Immobile’in takımdan ayrılmak istediği ortaya çıktı.
CİRO IMMOBİLE BEŞİKTAŞ’TAN AYRILIYOR MU?
Başarılı oyuncunun menajerinin, bu hafta içinde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile görüşmesi bekleniyor.
Ancak Siyah Beyazlı yönetimin, Immobile ile yolları ayırmak gibi bir niyeti bulunmuyor.
CİRO IMMOBİLE NEDEN AYRILMAK İSTİYOR?
Tecrübeli golcünün ailesi İstanbul'da mutlu değil ve İtalya'ya dönmek istiyor.
Serie A ekiplerinden teklifler alan deneyimli futbolcunun, ülkesine geri dönmeye sıcak baktığı iddia ediliyor.
Kaynak: TGRT Haber