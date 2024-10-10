Cirrocumulus bulutlarının deprem bulutu olduğu iddia ediliyor

10 Ekim 2024 13:49 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 13:51

Uzun zamandır var olan iddialardan bir tanesi de gökyüzünde gördüğümüz Cirrocumulus bulutlarının deprem habercisi olduğu oldu. Gökyüzünde parçacıklı olarak dağılım gösteren bulutların deprem öncesinde görüldüğü iddiası halen konuşulurken deprem bulutu nedir merak edildi.

5–13 km yükseklikte bulunan bulut​ tipi olan Cirrocumulus türü eski yıllardan beridir deprem​ bulutu olarak adlandırılıyor. Katman halinde yayılım gösteren ince ve beyaz parçacıklı bulutların deprem olmadan önce ortaya çıktığı ise iddia olarak konuşuluyor.

DEPREM BULUTU NEDİR, GERÇEK Mİ?

Gökyüzünde sıklıkla gördüğümüz küçük parçalar halinde olan bulutların depremden önce ortaya çıktığı iddia ediliyor. Eski çağlardan beridir böyle bilinen bulutlar aslında Cirrocumulus türüdür.

Hint bilgin Brihat Samhita'nın Varahamihira eserinde bu bulutların depremi işaret ettiği söyleniyor. Depremlerden 1 hafta önce ortaya çıktığı iddia edilen bulutlar bazı bilim adamları tarafından sarsıntıdan 50 gün önce ortaya çıktığını söylüyor.

Bu iddiaların herhangi bir kesinliği yoktur ve bilimsel topluluklardan da az destek görmüştür.

7 Ekim 2022 tarihinde AA teyit hattının yayınladığı doğrulamaya göre, 6 Ekim Perşembe günü görülen bulutların deprem habercisi olmadığı öğrenildi.

6 Ekim'de görülen bulutlar sosyal medyada "deprem bulutu" olarak adlandırılırken 4 Ekim gecesi Marmara Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde sarsıntının olmasıyla iddialar sosyal medyada konuşuldu. Teyit hattına göre bu bulutlar "cirrocumulus" türüdür. Birçok bilim insanı bulutlar ile depremin bağlantılı olduğunu savunurken bilimsel olarak kanıtlanmadı. Prof. Dr. Ziyadin Çakır'ın Anadolu Ajansı Teyit Hattı'na yaptığı açıklama ise şöyle olmuştu:

"Bu bulutlarla ilgili bir takım söylemler ve gözlemler var ancak kabul edilmiş bir görüş veya teori yok. Yani özellikle küçük depremler için olma olasılığı zaten düşük, büyük depremler için bir takım söylemler var ama kabul edilmiş bir teori yok. Sadece iddiadan ibaret."

DEPREM BULUTU OLDUĞU İDDİA EDİLEN CİRROCUMULUS BULUTU NEDİR, NEDEN OLUR?

Yüksek seviyelerde bulunan bu tür katman halinde parçacıklı olarak yayılıyor.

Küçük dalgalar şeklinde olurken bazen birbirine bağlı bazen de ayrık olarak karşımıza çıkabiliyor. Genel olarak düzenli ve dalgalı bir şekilde dizilen bulutların genişlikleri 1 derecelik yaydan daha az olmakta.