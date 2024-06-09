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Civilazition 7 PC ve konsollara 2025 yılında çıkacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
09 Haziran 2024 13:42 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 14:07
Civilazition 7 PC ve konsollara 2025 yılında çıkacak

Dünyanın en popüler strateji oyunlarından biri olan Civilization serisinin yeni oyunu Civilization 7'den fragman yayınlandı. Twitter hesabından paylaşılan fragmanda oyunun çıkış tarihi açıklandı.

Oyun stüdyosu 2K tarafından yapılan Civilization serisinin yeni oyunu Civilization 7, Summer Game Fest etkinlikleri kapsamında duyuruldu.

Oyunun duyurusunun ardından çıkış tarihi ile ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yapıldı.

Civilazition 7 PC ve konsollara 2025 yılında çıkacak - 1. Resim

CİVİLİZATİON 7 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sid Meier's Civilization VII'nin X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan açıklamaya göre oyun 2025 yılında çıkış yapacak.  

Oyun ile ilgili yayınlanan videoda oynanışa dair bir bilgi bulunmuyor.

Sadece oyuncuların seriden alıştığı üzere Mısıır, Roma ve Çin gibi medeniyetler yeni oyunda da yer alacak.

Civilazition 7 PC ve konsollara 2025 yılında çıkacak - 2. Resim

Osmanlı ile ilgili bir detay ise yayınlanan videoda yer almadı.

Oyunun detaylı oynanış videosunun ise 2024'ün Ağustos ayında yayınlanması bekleniyor.

Civilization 7, PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 5, PlayStation 4, Switch ve Nintendo konsollarına çıkış yapacak.

Kaynak: TGRT Haber
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