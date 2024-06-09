Civilazition 7 PC ve konsollara 2025 yılında çıkacak

09 Haziran 2024 13:42 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 14:07

Oyun stüdyosu 2K tarafından yapılan Civilization serisinin yeni oyunu Civilization 7, Summer Game Fest etkinlikleri kapsamında duyuruldu.

Oyunun duyurusunun ardından çıkış tarihi ile ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yapıldı.

CİVİLİZATİON 7 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sid Meier's Civilization VII'nin X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan açıklamaya göre oyun 2025 yılında çıkış yapacak.

Oyun ile ilgili yayınlanan videoda oynanışa dair bir bilgi bulunmuyor.

Sadece oyuncuların seriden alıştığı üzere Mısıır, Roma ve Çin gibi medeniyetler yeni oyunda da yer alacak.

Osmanlı ile ilgili bir detay ise yayınlanan videoda yer almadı.

Oyunun detaylı oynanış videosunun ise 2024'ün Ağustos ayında yayınlanması bekleniyor.

Civilization 7, PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 5, PlayStation 4, Switch ve Nintendo konsollarına çıkış yapacak.