Civilization VII duyuruldu, ne zaman çıkacağı henüz açıklanmadı

08 Haziran 2024 14:21 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 13:02

Summer Games Fest’te GTA 6 için yeni bir fragman yayınlanmayacak

Summer Games Fest’te GTA 6 için yeni bir fragman yayınlanmayacak

Summer Game Fest 2024 dün büyük bir etkinlik ile tamamlandı.

Etkinlikte birçok oyunun duyurusu yapıldı; bunlar arasında en çok dikkat çeken, kısa süre önce 2K Games’in web sitesinde sızdırılan Civilization VII oldu.

Etkinlikte resmi olarak tanıtılan Civilization VII'nin fragmanı yayınlandı.

Ancak oyunun çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

Civilization serisinin yeni oyunu, strateji tutkunlarını heyecanlandırmaya devam ediyor.

Fragmanın yanı sıra, oyunun mekanikleri ve oynanış detayları hakkında bilgiler bu yılın sonunda paylaşılacak.

Civilization VII'nin, 2025 yılında PC ve konsollara aynı anda çıkması bekleniyor.