Çizgi film karakterleri yollara düştü! Gören herkesin yüzü gülüyor

14 Ağustos 2024 12:16 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 12:33

Kedi ile köpeğin dostluğu renkli görüntülere sahne oldu

Kedi ile köpeğin dostluğu renkli görüntülere sahne oldu

Mersin'de görenlerin hayrete düştüğü TIR'lar yollarda...

Nakliye firması sahibi olan Nusret Baykal, çalışanlarının stresini azaltmak için sıra dışı bir yönteme başvuru. Tır şoförü babasına özenip eğitim alan Baykal uzun yıllar direksiyon salladı. 2019'da kendi şirketini kuran girişimci, 25 tır satın aldı.

Baykal, firmasında görev yapan sürücülerin yaşadığı stresi azaltmak için tırlardan 5'ini "Tom ve Jerry", "Şirinler" ve "Bugs Bunny" gibi çizgi film karakterlerinin fotoğraflarıyla süsletti.





Geçtiği kara yollarını görünümleriyle renklendiren tırlar, diğer sürücülerin de dikkatini çekiyor.

ÇOCUKLAR BAYILIYOR

Baykal, sürücülerin ve araçları görenlerin yüzünü güldürmeyi amaçladıklarını belirterek, "Omuzlarında büyük bir yük olan şoförlerimizi mutlu etmeyi istedik. Dinlenme tesislerine giren tırları gören herkesin yüzü gülüyor.

İnsanlar yolda şoförlerimizi durdurup fotoğraf çektirmek istiyor. Yaptığımız tüm grafikleri araçların ruhsatına işlettiğimiz için muayenede sorun yaşamıyoruz" dedi.

EN RENKLİ MESAİ

Şoförlerden Ayaz Tanış, renkli tırıyla uzun yolculukların daha eğlenceli hale geldiğini anlattı.

Vatandaşların merakıyla karşılaştıklarını dile getiren Tanış, "Tırı gören herkes fotoğraf çektiriyor.

Çocukken çizgi film izleyememiştik. Yolda giderken güzel tepkiler alıyoruz. Çocuklar bizi, biz de onları sevindiriyoruz." dedi.

Adnan Karakaş da mesaisinin daha keyifli hale geldiğini kaydetti.