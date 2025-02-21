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 | Ömer Faruk Dogan

Clinichome, hizmetlerini yapay zeka ile destekliyor

Güzellik ve cilt bakımı alanında gelişmiş teknolojiler, artık yalnızca profesyonel merkezlerde değil, ev kullanıcılarının da erişimine sunuluyor. Bu alanda öne çıkan markalardan biri olan Clinichome, evde ve profesyonel kullanıma uygun cilt bakım cihazları ve dermokozmetik ürünleri ile dikkat çekiyor.

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Clinichome, hizmetlerini yapay zeka ile destekliyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 13:28
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 13:31

6 yıldan uzun bir süredir sektörde faaliyet gösteren Clinichome, hem bireysel hem de profesyonel kullanıcılara yönelik çözümler sunuyor. Markanın ürünleri, sektördeki yenilikleri takip eden ve güzellik uygulamalarında kaliteli ekipmanlar kullanmayı tercih eden kullanıcılar tarafından ilgi görüyor.

SHOWROOM DENEYİMİ İLE FİZİKSEL TEST İMKÂNI

Güzellik ve cilt bakım cihazları uzun ömürlü ve verimli kullanım için teknik desteğe ve periyodik bakıma gereksinim duyuyor. Clinichome, bu noktada sektördeki en geniş teknik servis ağından birini oluşturarak müşterilerine kesintisiz hizmet sunmayı amaçlıyor. Satış sonrası destek ekibinin hızlı ve etkili çözümler sunduğu belirtiliyor.

Clinichome'un güvenilirliğini kanıtlayan en önemli unsurlardan biri, sahip olduğu uluslararası sertifikalar. Markanın ürünleri, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayına sahip olmanın yanı sıra Avrupa Birliği CE sertifikası ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesine de sahip. Bu sertifikalar, ürünlerin hem güvenli hem de kaliteli olduğunu gösteriyor.

TEKNOLOJİ VE YAPAY ZEKÂ İLE DESTEKLENEN HİZMETLER

Clinichome, sektördeki yenilikleri takip ederek yapay zekâ destekli bir "Canlı Güzellik Asistanı" uygulamasını geliştirdi. Kullanıcılara özel bakım önerileri sunan bu asistan, cilt bakım rutininin kişiselleştirilmesine yardımcı oluyor. Bu yenilik, Clinichome'un sektörde fark yaratmasını sağlayan önemli adımlardan biri olarak gösteriliyor.

Clinichome'un sunduğu ürünler arasında yüz bakımı, cilt yenileme, epilasyon, saç bakımı ve anti-aging çözümleri gibi geniş bir yelpaze bulunuyor. Her cilt tipine ve ihtiyaca uygun ürünler geliştiren marka, güzellik ve bakımı herkes için daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.
Uzmanlar, evde kullanılabilecek ileri teknoloji cihazların, güzellik merkezlerine gidemeyen ya da profesyonel seviyede bakım yapmak isteyen kullanıcılar için iyi bir alternatif sunduğuna dikkat çekiyor. Görünüşe göre, Clinichome'un sunduğu bu teknolojiler, sektördeki önemli gelişmeler arasında yer alıyor.

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