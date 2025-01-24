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CMK ücret tarifesi ne zaman açıklanacak? Avukatlar 2025 tarifesini bekliyor

Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber
24 Ocak 2025 19:41 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 19:42
CMK ücret tarifesi ne zaman açıklanacak? Avukatlar 2025 tarifesini bekliyor

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında müdafi ve vekillere yapılacak ödemeleri belirleyen 2025 yılı ücret tarifesi merakla bekleniyordu. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, bu gecikmeye dair TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. CMK tarifesinin her yıl 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere yayımlanması gerekiyor. 2024 yılı için belirlenen tarife, çeşitli mahkemeler ve işlemler için farklı ödeme miktarları içeriyordu.

CMK ücret tarifesi, ceza muhakemesi sürecinde görev alan müdafi ve vekillere yapılacak ödemeleri belirler. 2025​ yılı için bu tarifenin açıklanması bekleniyor.

CMK ÜCRET TARİFESİ 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

CMK ücret tarifesi, her yıl 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanır. Ancak, 2025 yılı için CMK ücret tarifesi henüz açıklanmadı.

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CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, bu konuda TBMM​ Başkanlığı'na soru önergesi vererek tarifenin yayımlanmamasının sebebini sordu. Tarifenin açıklanması, müdafi ve vekillerin hukuki yardım hizmetlerine karşılık alacakları ödemelerin belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Tarifenin belirsizliği, hem avukatların hem de hukuki yardım alan kişilerin mali planlamalarını etkiliyor. Özellikle, adli süreçlerde görev alan avukatlar, bu tarifenin açıklanmasını bekliyor.

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CMK ÜCRET TARİFESİ 2025 RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI?

2025 yılı CMK ücret tarifesi henüz Resmi Gazete'de yayınlanmadı. Tarifenin yayınlanmaması, hukuki yardım alanında çalışan avukatların ödemelerinde belirsizlik oluşturuyor.

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2024 yılı tarifesi, örneğin, soruşturma evresinde 2.292,00 TL, sulh ceza hakimliklerinde 3.570,00 TL gibi ücretler öngörüyordu. Bu yılın tarifesinin ne zaman yayınlanacağı konusunda net bir bilgi yok.

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CMK ÜCRET TARİFESİ AÇIKLANDI MI?

2025 yılı CMK ücret tarifesi henüz açıklanmadı ve  ne zaman açıklanacağı belirsizliğini koruyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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