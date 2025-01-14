Çocuk yardımı kaç ay verilecek? Yaş sınırı belli oldu

14 Ocak 2025 23:59 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 00:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından, 1 Ocak 2025'ten itibaren doğan çocuklar için yeni doğum yardımları başlatılıyor. İlk çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için aylık 1500 lira ve üç ve üzeri çocuklarda aylık 5 bin liraya kadar ödeme yapılacak. Ayrıca, evlilik ve doğurganlığı teşvik etmek amacıyla Aile ve Gençlik Fonu kapsamında çeşitli destekler sunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan​'ın 2025​ yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle, ailelere yönelik yeni destekler hayata geçiriliyor. İşte detaylar.

ÇOCUK YARDIMI KAÇ YAŞINA KADAR ALINIR?

Doğum yardımı olarak adlandırılan bu destek, 1 Ocak 2025'ten itibaren doğan çocuklar için geçerli olacak. Çocuk yardımları, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar verilmeye devam edecek. Bu süre zarfında, ilk çocuğu için tek seferlik ödeme alan ebeveynler, ikinci ve sonraki çocuklar için ise her ay belirli bir miktar alacak. Bu yardım, ailelerin çocuklarının büyüme sürecinde ekonomik olarak rahatlamalarını sağlamayı amaçlıyor.

Yardımların süresi, çocukların 5 yaşına gelene kadarki dönemini kapsayacak. Böylece, aileler bu dönemde çocukların ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilecek.

ÇOCUK YARDIMI 2025 KİMLERE VERİLİR?

Çocuk yardımı, 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocukların ebeveynlerine verilecek. İlk çocuk için tek seferlik 5 bin lira​ ödeme yapılırken, ikinci çocuk için aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki her çocuk için ise aylık 5 bin lira ödeme söz konusu. Bu yardımlar, herhangi bir kriter gözetilmeksizin, tüm ailelere sunulacak.

Ancak, 1 Ocak 2025'ten önce doğan çocuklar için bu yardımlar geçerli olmayacak. Yani, bu tarihten önce çocuk sahibi olan aileler, yeni doğum yardımı düzenlemesinden faydalanamayacak. Yardımlar sadece belirtilen tarihten sonra doğan çocukları kapsamaktadır.

ÇOCUK YARDIMI KAÇ YAŞA KADAR VERİLECEK?

Çocuk yardımı, çocuklar 5 yaşını doldurana kadar verilmeye devam eder.

1 OCAK 2025'TEN SONRA DOĞAN İLK ÇOCUK İÇİN NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

1 Ocak 2025'ten sonra doğan ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılacak.

İKİNCİ ÇOCUK İÇİN AYLIK NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

İkinci çocuk için aylık 1500 lira ödeme yapılacak.

ÜÇ VE ÜZERİ ÇOCUK İÇİN AYLIK YARDIM MİKTARI NE KADARDIR?

Üç ve üzeri çocuk için aylık 5 bin lira ödeme yapılacak.