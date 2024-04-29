Çocukken kavga etmesin diye tekvandoya seçilmişti! Hatice Kübra İlgün’ün hayatı ve kariyeri

29 Nisan 2024 17:19 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 17:34

İlgün, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda katılmıştı şimdi ise 2024 Paris Olimpiyatları kotasına sahip oldu.

HATİCE KÜBRA İLGÜN KİMDİR?

01.01.1993 yılında Kars’ta dünyaya gelen sporcu, 31 yaşında ve 1.75 boyunda. Aslen Erzurumlu. Üniversite eğitimini Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nde alan İlgün, beden eğitimi öğretmenliği yapmakta. Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü üyesi olan sporcu, 13 yaşında tekvando sporuna başladı. Sporcunun antrenörlüğünü 18 yıldır Fikret Timuçin üstlenmekte.

HATİCE KÜBRA İLGÜN’ÜN KARİYERİ

İlgün, tekvando sporuna 13 yaşında iken 2006 yılında çok kavga ettiğinden enerjisini sporda atması için başlamıştır.

2009 yılında milli takıma seçildi.

2017 yılında yapılan Dünya Şampiyonası 57 kilo mücadelesinde gümüş madalya kazanan milli sporcu, üçüncü turda dünya ikincisi olmayı başardı.

2019 yılında düzenlenen Grand Prix Finalleri'nde rakiplerine üstün gelerek hem gümüş madalya elde etti hem de 2020 Tokyo Olimpiyatları’na biletini almış oldu.

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda bronz madalya almaya hak kazandı.

2021 Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda gümüş madalyayı elde etti.

2022 senesinde İngiltere’de gerçekleştirilen Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda Polonyalı rakibine 15-9 galip gelerek altın madalyayı elde edip Avrupa Şampiyonu oldu.

Aynı yıl Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı 5.İslami Dayanışma Oyunları’nda gümüş madalya sahibi oldu.

2023 yılında Azerbaycan’da yapılan Dünya Tekvando Şampiyonası 57 kilo mücadelesinde dünya üçüncüsü olarak gümüş madalya kazandı.

Aynı yıl Polonya’da düzenlenen 3.Avrupa Oyunları’nın yarı finalinde darbe aldı ve kolunda kırık oluştu. Kırığa rağmen bronz madalya maçında rakibini 2-0 yenerek bronz madalya kazandı.

“ENERJİMİ ATMAK İÇİN TEKVANDOYA SEÇİLDİM.”

Milli tekvandocu Anadolu Ajansı’na verdiği röportajda çocukken çok kavga ettiğini bu yüzden tekvandoya yazıldığını şu sözlerle anlattı:

"Uzun bacaklı ve zayıf olduğum için dikkati çektim. Bir de mahallede erkeklerle çok kavga ediyordum, bu yüzden tekvandoda enerjimi atacağımı düşündüler ve beni seçtiler. 100-150 sporcu arasından seçildim."

HATİCE KÜBRA İLGÜN’ÜN TEKVANDO BAŞARILARI

Haftada 6 gün antrenman yaptığını ve antrenman programının sabah 2 saat teknik antrenman daha sonra akşam 18.00-20.00 arası müsabaka antrenmanları yaptığını söyleyen sporcu başarılarını anlattı.

"Bu süre zarfında 10 Türkiye şampiyonluğu, büyükler Avrupa şampiyonluğu, üniversiteler dünya şampiyonluğu, Akdeniz Oyunları şampiyonluğu, İslam Oyunları'nda gümüş madalya, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandım.

Bursa'nın tarihindeki ilk olimpiyat madalyasıydı. Bu başarımla beraber tarihe geçtim. Şimdi ise 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyorum." cümleleriyle anlattı.

“HEDEFİMİZ ALTIN MADALYA.”

18 yıldır antrenörlüğünü üstlenen Fikret Timuçin, Anadolu Ajansı muhabiriyle yaptığı röportajda Paris Olimpiyatları önemini vurguladı.

"Hatice'yi ben aldığımda çocuktu, elimde büyüdü. Amatör olarak alt düzey bir sporcuyken başlamıştık çalışmalara, daha sonra üst düzey sporcu olması için ülke ülke gezerek performansını artırdı. Hedefimiz altın madalya, inşallah olimpiyatta altın madalyayı kazanacağız." sözlerinde bulundu.