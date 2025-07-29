Çocukların ruhsal dengesini paramparça ediyor!

SANKO Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Psikoloğu Gizem Başkılıç Turan, çocukların yetiştirilme şekline yönelik önemli uyarılarda bulundu.

Çocukların tablet, telefon, televizyon ya da bilgisayar fark etmeksizin, sürekli ekranla geçirdikleri zamanın her gün artmasına dikkat çeken uzman, ebeveynleri uyardı.

Ekran süresinin kontrolsüz şekilde artması dikkat dağınıklığı, uyku bozukluğu, öfke nöbetleri, sosyal geri çekilme ve ilişki kurma becerilerinde zayıflama gibi pek çok sorunu beraberinde getiriyor.

Kontrolsüz şekilde ekran süresinin artması dikkat dağınıklığı, öfke nöbetleri, uyku bozukluğu, sosyal geri çekilme ve ilişki kurma becerilerinde zayıflama gibi pek çok sorunu beraberinde getiriyor.

Psikoloğu Gizem Başkılıç Turan’a göre; 2 yaşından küçük çocuklarda mümkün olduğunca ekrandan uzak durmak önerilirken, okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklarda ise günlük toplam ekran süresi bir saati geçmemelidir.

Çocuklara alternatif sunma ve birlikte vakit geçirmenin önemine dikkat çeken uzan, “Çocuklar söylediğimizi değil yaptığımızı örnek alır. Eğer elimizden telefon düşmüyorsa, çocuğun ekranla sağlıklı bir ilişki kurması da zorlaşır. Dijital denge önce ebeveynle başlar. Bu nedenler aile içindeki tutum belirleyicidir" şeklinde konuştu.

Yaz tatilinin dijital detoks olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten “Üstelik küçük yaşta ekranla kurulan yoğun ilişki, çocukların gerçek hayattaki oyunlara, arkadaşlık ilişkilerine ve aile etkileşimlerine karşı duyarsızlaşmasına yol açabiliyor.” dedi.