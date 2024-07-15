Copa America gol kralı Lautora Martinez olurken Messi ise turnuvada sadece 1 gol attı

15 Temmuz 2024 13:46 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 14:10

Amerika kıtasının ülkeler bazındaki en büyük turnuvası olan Copa America'nın 48.'si bu yıl ABD'de düzenlendi.

16 takımın katılımıyla 21 Haziran tarihinde başlayan turnuvanın finalinde Arjantin ve Kolombiya karşı karşıya geldi.

Arjantin rakibini 1-0 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuvanın sona ermesinin ardından futbolu yakından takip eden vatandaşlar tarafından turnuvanın gol ve asist kralının kim olduğu merak ediliyor.

COPA AMERİCA GOL KRALLIĞI KİMİN OLDU?

Copa America turnuvasında Arjantin milli takımında forma giyen Lautaro Martinez attığı 5 gol ile gol kralı oldu.

COPA AMERİCA ASİST KRALI KİM OLDU?

Kolombiya milli takımında forma giyen James Rodriguez turnuvada 6 asist yaparak Copa America 2024'ün en çok asist yapan oyuncusu oldu.

COPA AMERİCA MESSİ KAÇ GOL ATTI?

Copa America 2024 boyunca Lionel Messi sadece yarı final karşılaşmaları kapsamında oynanan Arjantin-Kanada maçında 1 gol attı.