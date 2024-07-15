Copa America gol kralı Lautora Martinez olurken Messi ise turnuvada sadece 1 gol attı
Amerika'da düzenlenen 48. Copa America 2024 turnuvası sona erdi. 16 takımın katıldığı turnuvayı Arjantin kazandı. Turnuvanın sona ermesi ile birlikte gol ve asist kralı belli oldu.
Amerika kıtasının ülkeler bazındaki en büyük turnuvası olan Copa America'nın 48.'si bu yıl ABD'de düzenlendi.
16 takımın katılımıyla 21 Haziran tarihinde başlayan turnuvanın finalinde Arjantin ve Kolombiya karşı karşıya geldi.
Arjantin rakibini 1-0 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.
Turnuvanın sona ermesinin ardından futbolu yakından takip eden vatandaşlar tarafından turnuvanın gol ve asist kralının kim olduğu merak ediliyor.
COPA AMERİCA GOL KRALLIĞI KİMİN OLDU?
Copa America turnuvasında Arjantin milli takımında forma giyen Lautaro Martinez attığı 5 gol ile gol kralı oldu.
COPA AMERİCA ASİST KRALI KİM OLDU?
Kolombiya milli takımında forma giyen James Rodriguez turnuvada 6 asist yaparak Copa America 2024'ün en çok asist yapan oyuncusu oldu.
COPA AMERİCA MESSİ KAÇ GOL ATTI?
Copa America 2024 boyunca Lionel Messi sadece yarı final karşılaşmaları kapsamında oynanan Arjantin-Kanada maçında 1 gol attı.