Copa America'da Arjantin çeyrek finale çıkmayı garantiledi! B Grubu'nun ikincisi ile 4 Temmuz'da karşılaşacak

27 Haziran 2024 13:24 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 13:25

Güney Amerika'nın ülkeler bazında en büyük turnuvası olan Copa America'nın ikinci maçları oynandı.

20 Haziran tarihinde Kanada'yı 2-0, 25 Haziran'da da Şili'yi 1-0 yenen Arjantin gruptan lider çıkarak çeyrek finale katılmayı garantiledi.

Futbolseverler çeyrek finalde Arjantin'in rakibi kim olacağını merak ediyor.

COPA AMERİCA'DA ARJANTİN ÇEYREK FİNALDE KİMLE KARŞILAŞACAK?

Turnuva kapsamında Arjantin grup aşamasında ilk iki maçta 6 puan topladı.

En yakın rakibi Kanada ise 3 puanla ikinci sırada yer alırken, Chile 3'üncü, Peru ise 4'üncü sırada yer aldı.

Puan tablosuna göre çeyrek finale birinci olarak çıkmayı garantileyen Arjantin, B Grubu'nun ikincisi ile karşılaşacak.

B Grubu'nda Venezuela, Ekvador, Meksika ve Jamaika yer alıyor.

Venezuella 6 puanla gruptan çıkmayı garantilerken Jamaika'nın ise çeyrek final ümitleri sona erdi.

Arjantin'in çeyrek finalde rakibi Venezuela, Ekvador veya Meksika olacak.