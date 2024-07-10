Copa Amerika finali Arjantin ve Uruguay Kolombiya maçının galibi ile 15 Temmuz Pazartesi saat 03.00'de oynanacak

10 Temmuz 2024 11:11 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 11:19

Copa America'da finalistler belli oluyor

Copa America'da finalistler belli oluyor

Güney Amerika'nın ülkeler bazında en büyük turnuvası olan Copa America, 16 takımın katılımıyla 21 Haziran tarihinde başladı.

Güney Amerika2dan 10 ve Kuzey ile Orta Amerika2dan 6 takımın yer aldığı turnuvanın ilk yarı final maçı dün oynandı.

Arjantin-Kanada'nın karşılaştığı maçta Güney Amerika ekibi rakibini 2-0 mağlup etti.

Futbolseverler tarafından Copa America finalinde Arjantin'in rakibinin kim olacağı merak ediliyor.

COPA AMERİCA FİNALLERİNDE ARJANTİN İLE HANGİ TAKIM KARŞILAŞACAK?

Finale yükselen Arjantin'in rakibi 11 Temmuz Perşembe günü saat 03.00'da oynanacak olan Uruguay-Kolombiya maçının ardından belli olacak.

COPA AMERİCA FİNALİ NE ZAMAN?

Copa America finali 15 Temmuz Pazartesi günü Türkiye saati ile 03.00'de oynanacak.

COPA AMERİCA FİNALİ TEK MAÇ MI?

Turnuvayı düzenleyen CONMEBOL'un açıklamalarına göre Copa America finalleri tek maç üzerinden oynanacak.

Normal sürede eşitlik sağlanması durumunda ise uzatmalar ve penaltılar oynanacak.