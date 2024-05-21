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Çorum FK - Bodrumspor maçı 1-1 sonuçlandı

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
21 May 2024 00:01 - Güncelleme : 21 May 2024 00:14
Çorum FK - Bodrumspor maçı 1-1 sonuçlandı

Trendyol 1. Lig play-off yarı finalinde Çorum FK ve Bodrumspor 1-1 berabere kaldı. Peki, neler oldu? İşte detaylar...

Lig play-off yarı final ilk maçında, Çorum FK ve Bodrumspor karşı karşıya geldi.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz bitti.

Maç sonucunda ise karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Çorum FK - Bodrumspor maçı 1-1 sonuçlandı - 1. Resim

Ev sahibi Çorum FK'nın golü Atakan Akkaynak'tan gelirken, konuk ekip Bodrumspor'un golünü Samet Yalçın attı. 

Rövanş karşılaşması 24 Mayıs Cuma günü Bodrum'da oynanacak. 

 

Kaynak: TGRT Haber
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