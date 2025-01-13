Çorum FK – İstanbulspor maçının yayınlandığı kanal belli oldu

13 Ocak 2025 12:52 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 12:58

Trendyol 1. Lig'de bu akşam Çorum FK ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen müsabakayı canlı olarak izlemek isteyenler nereden izleneceğini araştırmaya başladı. Karşılaşmanın yayıncıları belli oldu.

Şampiyonluk yarışının devam ettiği Trendyol 1. Lig'de 13 Ocak Pazartesi günü Çorum FK​ ve İstanbulspor​ mücadele edecek. 17.00'de başlayacak olan müsabakanın muhtemel ilk 11'leri ve eksik kadrosu da belli oldu.

ÇORUM FK - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bugün 17.00'de başlayacak olan karşılaşma TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Trendyol 1. Lig'de müsabaka 17.00 itibarıyla başlayacak.

Çorum FK ligde 36 puan ile 10. sırada yer alırken İstanbulspor 27 puan ile 5. sırada.

İSTANBULSPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

İstanbulspor ile Çorum FK karşılaşması TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV ekranlarında yayınlanacak. Şifresiz izlemek isteyenler TRT Spor kanalında canlı olarak izleyebilecek. Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol oldu.

ÇORUM FK - İSTANBULSPOR MUHTEMEL İLK 11

Eren Karadağ, Suat Kaya ve Durel Avounou’nun yanında kırmızı kart cezası devam eden Burak Süleyman bu akşam forma giymeyecek.

Çorum FK'nın muhtemel kadrosu şöyle:

Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Kadir Seven, Loick Landre, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Tunahan Ergül, Geraldo, Catic, Verheydt.